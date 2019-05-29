İşte Telefon Uygulamalarının Takip Şirketlerine Gönderdiği Veriler

Bazı iOS uygulamaları "Arka Plan Uygulama Yenileme" özelliği etkinleştirildiğinde düzenli olarak takip şirketlerine veri gönderiyor. Konu hakkında araştırma yapan Washington Post'tan Geoffrey Fowler verilerimizin nasıl aktarıldığını gözler önüne serdi.

Geoffrey Fowler, gizlilik firması Disconnect ile çalıştı ve iPhone'un ne zaman ne yaptığını görmek için özel bir yazılım kullandı. Uygulamaların verileri kullanması ve bunları paylaşması artık şaşırtıcı olmasa da uygulamaların takip şirketlerine veri göndermek için arka plan yenilemesinden yararlanma sıklığı ve gönderilen verilerin içeriği bir hayli şaşırtıcı.

Fowler, uygulamaların telefon numarası, e-posta, konum, IP adresi ve daha fazla detaylı verileri gönderdiğini ortaya koydu. Microsoft OneDrive, Nike, Spotify, The Weather Channel, DoorDash, Yelp gibi uygulamaların veri aktarımı yaptığını dile getiren araştırmacı, verilerin nasıl çalındığını ise şu şekilde aktardı:

"Bir düzine pazarlama şirketi, araştırma şirketi ve diğer kişisel veri işleyicileri iPhone'umdan rapor aldı. Saat 23:43'te Amplitude adlı şirket telefon numaramı, e-posta adresimi ve konumumu öğrendi. Saat 3:58'de Appboy adında bir başkası telefonumun dijital parmak izini kopyaladı. Sabah 6:25'te ise Demdex adlı bir takip şirketi telefonumun IP bilgilerine kadar tüm detaylarına erişim sağladı "

Apple'a Göre Güvenlik Sarsılmadı, Merak Etmeyin

Ayrıca hangi uygulamaların veri gönderdiğini ve bu verilerin iPhone’unuzdan ne zaman gönderildiğini bilmenin bir yolu yok. Konu hakkında Apple ile iletişime geçen Fowler, " Apple donanım ve yazılımı, sistemin her düzeyinde gelişmiş güvenlik ve gizlilik sağlamak için tasarlanmıştır." şeklinde bir yanıt aldı.

Konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bilginiz ve isteğiniz dışında, telefonunuzda yer alan kişisel verilerinizin farklı firmalar veya kuruluşlarla paylaşılmasına ne kadar sıcak bakıyorsunuz?