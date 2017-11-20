İşte Türk Kullanıcıların Sosyal Medya Kullanma Yaşları!

Ortalama 80 milyon nüfusa sahip ülkemizin 77 milyon cep telefonu abonesi bulunuyor. Bu 77 milyonun 50 milyonu gününün büyük bölümünü Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal mecralarda geçiriyor. Yapılan bir sosyal medya araştırmasına göre, sosyal medya kullanımı 3 yaşından başlıyor.

Ülkemizdeki 50 milyonluk sosyal medya kullanıcıları arasında 7 yaşındaki çocuklar da var, 70 yaşındaki yaşlılar da. Gününün büyük bölümünü sosyal medya kullanarak geçiren bu kişiler, sosyal medya sayesinde yalnızlıklarını giderdiklerini ve hayatlarını daha keyifli hale getirdiklerini düşünüyorlar. Ancak sosyal medya düşünüldüğü kadar masum bir yer değil. Dolandırıcılık veya istismar gibi içeriklerin çok fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, küçük yaştaki çocukların sosyal medyada gezmesinin büyük bir yanlış olduğuna dikkat çekiyorlar. Öğrencilerin ise büyük zamanını harcayan sosyal medya, dersleri ve buna bağlı olarak sınavları olumsuz etkiliyor.

Ayrıca BTK sosyal medya kullanım yaşı konusunda şunları kaydetti: