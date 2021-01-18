İşte Windows 8.1'in Tam Sürüm Fiyatı

Microsoft’un yeni nesil işletim sistemi Windows 8’in ilk güncellemesi olacak Windows 8.1’in nihai sürümünün kullanıcılarla buluşmasına az bir zaman kala güncellemenin fiyat etiketi duyuruldu. Windows 8 kullanıcılarının ücretsiz indirebileceği Windows 8.1’in tam sürüm fiyatı haberimizde.

Windows 8.1 Tam Sürüm Fiyatı

Windows 8.1: 119.99 Dolar

119.99 Dolar Windows 8.1 Pro: 199.99 Dolar

Windows 8’e göre daha kişiselleştirilebilir seçenekler sunan Windows 8.1, geçtiğimiz hafta MSDN ve Technet üyesi kullanıcılar için indirilmeye sunulmuştu. 18 Ekim’de de tüm kullanıcılar için indirilebilir olacak Windows 8.1’in tam sürüm fiyatı belli oldu.

Buna göre Windows 8’den daha eski işletim sistemine (Windows 7/XP) sahip kullanıcılar, Windows 8.1’i 119.99 dolara, Windows 8.1 Pro sürümünü ise 199.99 dolara satın alabilecek. Windows 8.1 önyüklü cihaz sahipleri 99.99 dolar ödeyerek cihazlarını Windows 8.1 Pro sürüme yükseltebilecek.

Ayrıca Windows 8.1 Pro sürümü kullananlar, Windows Media Center’ı 9.99 dolara satın alabilecek. Windows 7 kullanıcıları dosyalarını koruyarak yükseltme yapabilecek. Ancak Microsoft Office gibi masaüstü uygulamalarını yeniden kurmaları gerekecek. Windows XP kullanıcılarının ise yükseltme yapmak yerine DVD aracılığıyla temiz kurulum yapmaları gerekiyor.

Microsoft tarafından bugün açıklanan bu fiyatların yükseltme değil tam sürüm olduğunu tekrar hatırlatalım. Windows 8.1 güncellemesini içeren yeni cihazlar, 18 Ekim’den itibaren mağazalarda boy gösterecek.

Windows 10 Tam Sürüm Fiyatı

Windows 10: 1.299 TL

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