İşte Xiaomi Mi 9'un Kamera Puanı (En İyi Video Çeken Telefon Kamerası)

Kısa süre önce Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi tarafından tanıtılan Mi 9'un kamera performansı test edildi. İlk yorumlara göre beklenen başarıyı yakalayabilen Xiaomi Mi 9'un akıllı telefonlardaki en iyi video performansını yakaladığı belirtildi.

Telefonların kameralarına ilişkin yaptığı testlerle tanınan DxOMark, Xiaomi Mi 9'un kamerasını puanladı. 48MP'lik ana kameranın haricinde 2x optik zoom sunan 12MP ve 16MP geniş açılı sensöre sahip olan üçlü kamera kurulumuyla gelen Mi 9'un video tarafında oldukça başarılı olduğu belirtildi. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi fotoğraf testlerinde 107 puan alarak kamera konusunda en iyi üçüncü telefon oldu.

"Hedef pozlaması ilk aşamada göze çarpıyor, kamera doğru beyaz dengesiyle ve herhangi bir renk gölgesiyle diğer renkleri sorunsuzca ayırt edebiliyor." şeklinde açıklamada bulunan DxOMark, cihazın hemen hemen her durumda yüksek kaliteli fotoğraflar çekebildiğini söyleyerek övgüde bulundu. DxOMark açıklamasına şu şekilde devam etti: "Işık seviyesi parlak ışıkta ve tipik iç mekan koşullarında kontrol altında ancak yalnızca düşük ışık koşullarında manuel ayarlar yapmanız gerekebilir"

Varsayılan 4K Çözünürlüğü Sunabilen İlk Telefon

Özellikle portre modunda ve telefoto lensinde başarılı bir çizgi izlendiğini söyleyen testte Mi 9'un varsayılan olarak 4K çekimi yapabilen ilk kamera olduğu da belirtildi. Stabilizasyon konusunda 4K çözünürlüğünü bozmayan Mi 9'un kamera sıralamasında Mate 20 Pro ve P20 Pro'dan sonra üçüncü olduğunu belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Mi 9 Fiyatı

Xiaomi Mi 9 modellerinin fiyatları şu şekilde;