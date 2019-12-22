İşte Yerli Otomobil, Google için Yolun Sonu! - Teknoloji Haberleri #75

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Samsung, Türkiye'den çekiliyor mu? Samsung resmi açıklama yaptı. Araçta sigara içen ve telefon kullanan sürücüleri yapay zeka tespit edecek. Işınlanma gerçek olabilir. Çarpıcı bir açıklama geldi.

Dünyanın en çok sosyal medyada vakit harcayan ülkesinin kim olduğu açıklandı. Akıllı telefonlardaki gece ışığı modu bir işe yaramıyor olabilir. Acı biber kalp krizi riskini azaltıyor. İstanbul'da bir vatandaş bilgisayarı tamir olmadı diye servisi çalışanların başına yıktı.

6 bin yıllık kadının çiğnediği sakızdan alınan DNA ile resmi çizildi. Huawei P Smart Pro tanıtıldı. Cihaz Türkiye'ye gelebilir. Huawei P40 ve P40 Pro'nun nasıl görüneceği belli oldu. Samsung Galaxy Fold 2 geliyor! Google ile Türkiye arasında neler yaşanıyor?

Yerli otomobilin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Yerli otomobilden ilk fotoğraf geldi. Tüm detaylar hemen aşağıda yer alan videomuzda bulunmakta.