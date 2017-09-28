İşte Zenginlerin Yeni Lüks Aracı ve Dudak Uçuklatan Fiyatı!

Zenginler kulübünün üyeleri sıra dışı zevkleri ve pahalı oyuncakları ile bilinir. Son zamanlarda ise zenginler özel jetlerden ziyade denizaltına merak sardı. Üst düzey donanıma sahip lüks denizaltıların son üyesi ise fiyatıyla hayrete düşürdü.

Hollanda merkezli Ocean Submarine şirketi tarafından üretilen denizaltı modeli Neyk, zenginlerin yeni oyuncağı olacağa benziyor. Süper lüks özellikleriyle dikkat çeken Neyk modelinin açıklanan fiyatı ise 20 milyon sterlin yani yaklaşık 95 milyon lira.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan Neyk model denizaltı Ocak 2018’de piyasaya sürülecek. Ocean Submarine firmasının bu modeli dünyanın en lüks denizaltısı unvanına sahip olacak. Hayal etmesi dahi güç bir fiyata satılacak olan Neyk modelinin üretimi için Ocean Submarine firması Rolls-Royce, Bosch ve NASA ile güçlerini birleştirdi.

19 metre uzunluğundaki denizaltının 20 mürettebat kapasitesi olduğu açıklandı. Ayrıca bu pahalı oyuncak 500 metre derine inebiliyor ve 15 knot hıza ulaşabiliyor. Önümüzdeki sene seri üretimine de geçilmesi beklenen aracın 6 ila 24 metre arasında değişen beş farklı modelinin de piyasaya sürülmesi planlanıyor.