İstediğiniz Bölgeyi Telefonunuza Duvar Kağıdı Yapın: Skyline

Android akıllı telefonunuz için farklı bir duvar kağıdı mı arıyorsunuz? Yeni geliştirilen Skyline uygulaması ihtiyacınız olan şey olabilir. Justin Fincher tarafından geliştirilen Skyline uygulaması dünyanın dört bir yanından arazi konumlarını telefonunuza arka plan yapmanıza olanak sağlıyor.

Gerçekten başarılı bir uygulama olan Skyline, telefonun ekranın kaydırılması durumunda araziyi de yana kaydırıyor. Yani hareketli arka plan özelliği sunabilen Skyline, 'Parallaks etkisi' isimli bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde telefonunuzu sağa veya sola çevirdiğinizde duvar kağıda hareketleniyor ve size derinlik hissi oluşturuyor.

Android cihazınızın GPS hizmetiyle veya elle gireceğiniz konum dahilinde çalışan Skyline, Android Oreo'ya kadar destek sağlamasıyla dikkat çekiyor. Hatta Android Oreo kullanıcıları için artı bir özelliğe sahip olan Skyline, arka plana daha iyi uyum sağlamak için telefonun menü ekran rengini otomatik olarak değiştiriyor. Çok üst düzey bir özellik olmamasına rağmen renk bütünlüğü açısından güzel düşünülmüş durumda.

Şu anda Play Store üzerinden 7.50 TL'ye satın alabileceğiniz Skyline uygulaması, geliştirici Fincher tarafından her geçen gün güncelleniyor ve yeni özellikler almaya devam ediyor. Yani farklı bir duvar kağıdı istiyorsanız Skyline'ı deneminizi öneririz.