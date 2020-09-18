İstenmeyen Mesajlar Kontrol Altına Alınıyor! İşte Detaylar

Telefon kullanıcılarının günümüzdeki en büyük sorunlarından bir tanesi olan istenmeyen mesajlar bazen oldukça can sıkıcı bir boyuta ulaşabiliyor. Yüz binlerce vatandaş, onayı olmadan gönderilen ticari mesajlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı'na şikayet bulundu. 4 Ocak tarihinde yayımlanan yönetmelik ile ibirlikte hayatımıza giren İleti Yönetim Sistemi (İYS) çok yakında uygulanmaya başlayacak ve bu sayede vatandaşların onayı olmadan gönderilen mesajlar son bulacak. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

İstenmeyen Mesajlar Son Buluyor!

İleti Yönetim Sistemi A.Ş Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın onayı alınmadan gönderilen ticari mesajlar ile ilgili şikayetlerin 500.000'in üzerine ulaşmasının sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandığını belirtti. Dr. Tüfekçi, 4 Ocak'ta yayımlanan yönetmelik ile beraber hayatımıza giren İleti Yönetim Sistemi'nin 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlanacağını ve 1 Aralık'tan itibaren istenmeyen mesajların son bulacağını ifade etti.

İleti Yönetim Sistemi A.Ş Genel Müdürü Dr. Tüfekçi, vatandaşların verdiği onayların İYS üzerinden iptal edilebileceğini ve firmaların ulaşım araçlarını tercih edebileceklerini söyledi. Dr. Tüfekçi tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar artık markalardan e-posta bildirimleri almaya devam ederken dilerse mesaj ve arama vasıtası ile yapılan bildirimleri de iptal edebilecek.

Sistemin bakanlığın denetiminde olacağını belirten Dr. Tolga Tüfekçi, “Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmalar kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek" şeklinde konuştu.