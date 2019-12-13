İstenmeyen SMS'leri Google Engelleyecek

Google, tanımadığınız ya da size mesaj göndermesini istemediğiniz şirketlerden gelen SMS'ler için harekete geçti. Teknoloji devi, kendi yayınladığı SMS uygulaması üzerinde yaptığı değişikliğin ardından spam olarak nitelendirilen mesajların kullanıcılara gösterilmemeye başlanacağını aktardı. Böylece istenmeyen SMS'ler için kalıcı bir çözüm sunulmuş oldu.

Google Onaylı SMS olarak adlandırılan yeni özelliğin henüz deneme aşamasında olduğunu aktaran şirket, belirli ülkelerde yapacakları denemeler sonrasında yeni özelliğin kullanım alanlarını genişleteceğini aktardı. Google onaylı SMS için ilk denemelerin Hindistan üzerinde yapıldığını, yakın zaman sonra Birleşik Devletler, Meksika, Brezilya, Birleşik Krallık, Fransa, Filipinler, İspanya ve Kanada'da bu özelliğin aktif edileceği belirtildi.

Google onaylı SMS özelliği nasıl çalışıyor?

Google ilk olarak telefona gelen mesaja göz atıyor ve Google Onaylı SMS özelliğini devreye sokarak, mesajın kullanıcıya gösterilmesine karar verirse, içeriği şirketin logosu ve ismiyle birlikte ekranınıza taşıyor.

Google'ın mesajlarınızı okuyacağından şüphe ediyorsanız: Şirket, "Her mesaj sadece telefonunuza özel bir şifreleme yöntemiyle şifrelenecek ve ona göre okunacak" açıklamasını yaptı. Yani o mesajdaki kod, sizin telefonunuz dışında çözülemeyecek veya okunamayacak.

Ayrıca ortaya açılabilecek bir kod çıkması için SMS'i gönderen şirketin de Google'a bir özel kod göndermesi gerekiyor. Google hem şirketten gelen hem de telefonunuzda yer alan kodları karşılaştırıyor ve içeriği uyumlu bulursa SMS'i kullanıcısına gösteriyor.

Google Onaylı SMS özelliği nasıl açılır?

Henüz Türkiye'de kullanılmayan bu özelliğin Türkiye'de devreye girmesinin ardından yapmanız gerekenler oldukça basit:

1- Google SMS uygulamasını açın.

2- Ekranda özelliklere ulaşabileceğinzi üç noktaya basın ve ayarlar menüsüne gidin.

3- Onaylı SMS seçeneğine tıklayın.

4- İşletme mesajlarını doğru seçeneğini aktif edin.