İstifleme Bozukluğu Nedir, Belirtileri Neler?

İstifleme bozukluğu zannedilenden daha yaygın, atılması gereken kağıt ve benzeri ögelerin atılmasının önüne geçen rahatsızlık olarak bilinir. Bu kişiler çoğunlukla kendilerini iyi hissettiren veya kendileri ile herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen elinin altında tutma isteği duyduğu ögeleri saklama eğiliminde olur.

Geçmişten günümüze bu rahatsızlığı ele alan birçok dizi ve film yapıldı ancak bunların büyük bir kısmı rahatsızlığın iç boyutunu yansıtmada tam olarak başarılı olamadı. İstifleme hastalığı ile ilgili araştırmalar yapan uzmanlar, böylesine rahatsız edici bir sorunla mücadele eden insanlara karşı yeni çözümler geliştirmeye çalışıyor.

Uzmanlara göre diğer ruh sağlığı bozukluklarında olduğu gibi bir şeyleri biriktirme rahatsızlığı da doğru bir tedavi yaklaşımı ile çözüme kavuşturulabilir. Avustralya'da yer alan iki psikiyatrist ve bir meslek terapisti tarafından hazırlanan yeni bir bilimsel makale, bu kişilere nasıl yardım edilebileceğine ışık tutuyor.

İstifleme Bozukluğu Belirtileri Neler?

Bu rahatsızlığa sahip bir kişi, kendisine değerli gelen ve varlığını hissedememekten endişelendiği kağıt ve benzeri ögeleri odası gibi belirli güvenilir yerlerde saklar.

Bu kişiler eskimiş, kullanılamaz hale gelmiş eşyaları bırakmak yerine nereye giderse gitsin, o eşyaları da yanında götürür.

Bu psikolojik rahatsızlığın mağduru olan kişiler iş hayatı da dahil olmak üzere hayatın farklı noktalarında çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir.

Çevrenizde istifleme alışkanlığı endişelendirici bir seviyede olan bir tanıdığınız, sevdiğiniz bir kişi varsa uzmanlar ilk adımın onları profesyonel yardım almaları için ikna etmek olması gerektiği söylüyor ancak araştırma ekibi, bunu söylemenin yapmaktan çok daha kolay olduğunun da altını çiziyor.

Araştırma ekibi, konu ile ilgili yaptıkları açıklamada bu rahatsızlığın en kötü yanlarından biri yardım almayı reddetmek olduğunu ve doktorların bu nedenle hastaların tedavi olmama isteğine hemen saygı duymaları yerine onları ikna edebilecek yolları denemelerinin gerekli olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, bu kişiler çözüm yolunda ilerlemekten kaçınsa dahi biraz duygusal destek ile nazik bir yaklaşım izlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

MRI taramaları, bir şeyleri biriktirme rahatsızlığı olan kişilerin bilişsel kontrollerinin daha düşük olduğunu ancak kişilerin iç dünyasına odaklanan kısımlar üzerinde daha çok kontrol sahibi olduğunu ileri sürdü. Uzmanlara göre bu, değersiz eşyaları bırakmada neden bu kadar zorlandığının açıklanmasını sağlayabilir.

İstifleme Bozukluğu Tedavisi Nedir?

İnsanların genellikle kağıt toplama hastalığı olarak tanımladığı istifleme hastalığı, biriken eşyaların kişinin ya da çevresindekilerin yaşamına müdahale etmeye başladığında ortaya çıkar. Kağıt gibi atılması gereken ögeleri istifleyen kişiler, toplumda aktif bir rol oynasa da bu rahatsızlık beraberinde birtakım sorunları da getirebilir. Araştırmacılara göre vakaların yüzde 50'sinden fazlasında biriktirme depresyon gibi sorunlara yol açıyor.

Araştırmacılar, bilişsel davranışçı tedavi öneriyor. Ayrıca obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin tedavisinde olduğu gibi bu kişilere de yardımcı olabilecek bazı ilaçlar araştırılıyor ancak bu alanda yapılan araştırmalar şimdilik oldukça az görünüyor.