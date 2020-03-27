İstihbarat Servisleri Maske ve Solunum Cihazı Savaşına Girdi!

Covid-19 salgını ile birlikte maske, dezenfektan ve solunum cihazı gibi ürünler ülkeler için hiç olmadığı kadar önemli olmaya başladı. Küresel basına yansıyan haberlere göre bu işin ciddiyeti gizli servisleri dahi işin içine kattı.

Gizli Servisler Harekete Geçti!

Pek çok ülkenin sağlık kapasitesi sistemi, yaşanan ani salgınla birlikte çökme riski taşıyor. Bu salgına hazırlıksız yakalanan ülkelerde ilerleyen dönemlerde solunum cihazı, dezenfektan, maske ve daha pek çok tıbbi ürünün eksikliğinin yaşanma riski var.

Bu noktada hem üretim hem de ithalat yollarına giden ülkeler son çare olarak diğer yolları da deniyor gibi gözüküyor. İşte son günlerde basına yansıyan bazı olaylar:

- Der Spiegel (Almanya) tarafından yazılan habere göre Almanya tarafından sipariş edilen yaklaşık altı milyon maske, transit sırasında mola verdiği Kenya Havaalanı içerisinde 'hiçbir iz bırakmadan' kayboldu. Geçtiğimiz cuma günü kaybolan maskelerin arkasında başka bir ülkenin yer alıp almadığı ise bilinmiyor.

- Channel 13 (İsrail) tarafından yapılan haberde ise ülkenin istihbarat servisi MOSSAD tarafından maske ve solunum cihazı getirildiği, ayrıca yüz bin adet tanı kitinin ulaştırıldığı belirtildi. Yine aynı haberde bu tanı kitlerinin koronavirüs için kullanılmadığı açıklandı.

- Tıbbi malzemelerin ülke dışına çıkışını yasaklayan Çekya, Çin'den İtalya'ya giden maske ve solunum cihazlarına el koydu. İtalyan yetkililer bu el koymaya ağır tepki gösterdi. Bu konuda hata yaptığını kabul eden Çekya, el konulan maske sayısı kadar maskenin ulaştırılacağını açıkladı.

- Tunus Ticaret Bakanı Muhammed El Museylini ülkesine alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı. Bakan, Avrupa ülkelerinin tıbbi ürünleri çaldığını da iddia etti. Daha öncesinde ülkeye gelen yardımları açıklayan bakan, bu yardımın nereden geldiği sorusunu ise cevapsız bıraktı.

- AFP (Fransa) ise Yunanistan'a giden 1,840 adet solunum cihazına İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı. Feribota yüklenerek İtalya'dan çıkartılacağı tespit edilen cihazların, ülkeden çıkışına izin verilmediği belirtildi.