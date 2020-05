İsveç 5G’ye Geçtiğini Duyurdu!

İsveç’in telekom şirketi Tele2, ülkede halka açık şekilde ilk kez 5G’ye geçiş yaptıklarını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Tele2 Genel Müdürü Anders Nilsson, başkent Stockholm, Göteborg ve Malmö’de 5G baz istasyonlarının aktif hale getirildiğini duyurdu.

Nilsson, yeni nesil telefonları bulunan müşterilerinin Haziran ayından itibaren 5G hizmetinden ekstra ücret ödemeden faydalanabileceğini belirterek, “Şu anki telefonların bir çoğu 5G teknolojisine uygun değil. Uygun olanlardan Samsung’un Galaxy S20 serisiyle de satışlarımız başlayacak.” dedi.

