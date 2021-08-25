İsveç'in En Yüksek Dağı Küresel Isınma Yüzünden Küçülüyor

İsveç'in en yüksek dağı küçüldü. Önlenemez küresel ısınma karşısında İsveçli bilim adamlarından elde edilen yeni veriler, İsveç'in en yüksek zirvesi olan Kebnekaise'nin şekil değiştirdiğini gösteriyor. Kebnekaise'nin güney zirvesinin on yıllardır görülmeyen seviyelere düştüğünü iddia ediyor.

İsveç'teki bilim adamlarının yeni ölçümleri, İsveç'in en yüksek dağı olan Kebnekaise'nin amansız küresel ısınma karşısında bunaldığını ve daha kısa bir hale dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin dağları yerinden oynatma ve büyüklüklerini alçaltma gücüne sahip olduğuna dair daha fazla kanıt olarak, uzun süredir İsveç'in en yüksek noktası olmasıyla bilinen Kebnekaise'nin güney zirvesinin, belki de on yıllardır görülmeyen seviyelere küçüldüğünü söylüyorlar.

İsveç'in en yüksek dağı neden küçüldü?

Sydtoppen adı verilen buzul kaplı güney zirvesi, altı aylık ölçümlerin başladığı 1968'de deniz seviyesinden 2,120 metre (6,955 ft) yükseklikteydi. Ancak yağış faktörleri de dahil olmak üzere bir dizi hava ve iklim koşulu nedeniyle buzlu zirvenin yüksekliği dalgalandı. 1990'ların sonlarından bu yana, verilerde genel bir aşağı yönlü yörünge başladı.

1996'da güney zirvesi 2.118 metre iken, 1998'de 2.110 metreye düştü. 2011'de 2.100 metreye kadar geriledi. Stockholm Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından paylaşılan yeni ölçümler, Sydtoppen'in şu anda deniz seviyesinden 2.094,6 metre yükseklikte olduğunu gösteriyor ve araştırmacılar bunun neden olduğu konusunda hiçbir yanılgı içinde değiller.

Stockholm Üniversitesi Tarfala Araştırma İstasyonu'ndan buzul bilimci Per Holmlund verdiği demeöte, "Yükseklik değişimi, buzulların İsveç'teki ısınan iklime tepkisinin güzel bir sembolü oldu" ifadelerini kullandı.

2018'de güney zirvesi, İsveç'in en yüksek noktası olma unvanını Kebnekaise'nin kuzey zirvesine (kayalık ve kar örtüsündeki değişiklikler nedeniyle) kaybetti, güney zirvesindeki düşüş hala hızlı bir şekilde devam ediyor.

Araştırmacılar, Kebnekaise'deki yükseklik gözlemlerinin ve buzul değişikliklerinin tarihini detaylandıran yeni bir çalışmada, verilerin zirve kütlesinin karmaşık bir şekilde yeniden şekillendiğini gösterdiğini ve görülen rekor düşüşlerin turist ziyaretçiler için yeni bir sorunlu durumun başlangıcını temsil ettiğini söylüyor.

Peki ya siz küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan bu azalma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce küresel ısınma nedeniyle dağlardaki kayıp hayatımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın.