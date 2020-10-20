Bir Avrupa Ülkesi Daha Huawei'yi Yasaklama Kararı Aldı

İsveç, Huawei ve ZTE 5G ekipmanlarını yasakladı, böylece Çinli tedarikçilerin güvenlik gerekçesiyle rolünü kısıtlayan diğer Avrupa ülkeleri kervanına katılmış oldu. Daha önce hatırlayacağınız üzere Almanya ve İngiltere, Huawei ile olan 5G ilişkisini koparmıştı.

İsveç Posta ve Telekom Otoritesi (PTS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 5G spektrum açık artırmasına Huawei ve ZTE'nin alınmayacak. İsveç'e karşı en büyük tehditlerden biri olarak değerlendirilen bu iki Çinli şirketin, Avrupa'daki varlığı hükümetler için büyük bir sorun olarak değerlendiriliyor.

Huawei'ye karşı alınan bu 5G yasağının, rakip telekom ekipman üreticileri olan Ericsson ve Nokia’nın yararına olması muhtemel gözüküyor. CCS Insight’ın araştırma şefi Ben Wood, “Huawei yasağı, ağ operatörleri arasındaki seçeneği daha aza indiriyor. Ancak rekabetin azaldığı pazarlarda, 5G’nin piyasaya sürülmesi yavaşlıyor” dedi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Birleşik Krallık, Huawei ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G ağından tamamen çıkarılmasını emretmiş ve bunu yapan ilk Avrupa ülkelerinden biri olmuştu.

Avrupalı ​​hükümetler, ABD'den gelen diplomatik baskının ardından, Huawei ekipmanlarını kullanmayı bir kez daha düşünüyor. Çin hükümetine casusluk yaptığı iddia edilen Huawei ve ZTE'nin, güvenlik otoritesini riske attığı düşünülüyor. Çinli şirketler ise ABD'nin bu iddiasına karşı ulusal güvenlik riski oluşturmadığını ve Çin'e sızıntı yapmadığı defalarca dile getirdi.

Huawei sözcüsü İsveç'in yasaklama kararına ilişkin, "Huawei'nin herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair iddiaları destekleyecek gerçeklere dayalı bir gerekçe bulunmuyor " dedi ve ekledi: "Huawei'nin hariç tutulması basitçe temelsiz varsayıma dayanıyor. Bu durum, haksız ve kabul edilemez."

İsveç merkezli telekom operatörü Tele2'nin CEO'su Kjell Johnsen ise kendi operatörlerinin Çin'de yasaklanacağını düşünüyor. "Çinliler, Avrupa'da ileriye dönük daha az satış yaparsa, Avrupalı ​​satıcılardan bazıları da Çin'de yasaklanabilir." diyen CEO Johnsen, bu konuda Avrupalı hükümetlere çağrıda bulunuyor.