İsveç'in Sürü Bağışıklığı Stratejisi Başarılı mı Başarısız mı?

Salgının başlangıcından bu yana dünyanın dört bir yanında uzun süreli karantinalar uygulandı ve tüm bu önlemlere karşın virüse bağlı ölüm sayısı yüz binleri geçti. Öte taraftan İsveç, tamamı ile gönüllü karantina uygulamasını uygulayan bir ülke olarak çok az önlem aldı ve bu hali ile uzmanların ana odağı oldu. Peki İsveç'in sürü bağışıklığı stratejisi başarılı bir şekilde devam ediyor mu yoksa bir hüsranla mı sonuçlandı?

İsveç'in Sürü Bağışıklığı Stratejisi Nedir?

İsveç salgının başlangıcından bu yana mümkünse evden çalışmak ve yine mümkünse toplu taşıma araçlarından kaçınmak dahil olmak üzere büyük ölçüde gönüllü sosyal mesafe ve gönüllü sosyal uzaklaşma kurallarına güvendi. Bunlara ek olarak elliden fazla insanın bir araya gelmesi, bakım evlerinin ziyaret edilmesi gibi birtakım kısıtlamalar uygulandı.

Yaklaşık olarak on milyonluk bir nüfusa sahip olan bu ülkede virüse bağlı doğrulanmış ölüm sayısı 5,500 civarında ve nüfus büyüklüğü ile kıyaslama yapıldığında Avrupa'daki en yüksek ölüm oranlarına sahip ülkelerden birisi, İskandinav ülkeleri arasında ise en kötüsü.

Son veriler ışığında İsveç, virüsle mücadelede daha iyi bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Nisan ayında üç haneli sayıları gören ölüm sayıları, şu sıralar tek haneli olarak ilerliyor. Buna ek olarak yeni vaka sayılarında da belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Ayrıca yoğun bakıma yatan hasta sayısı da her geçen gün azalmaya devam etmekte.

Öte taraftan gönüllü sosyal mesafe kuralları işe yarıyor gibi gözüküyor. Yapılan modellemeler kapsamında ülkedeki günlük aktivitenin normal dönemlere kıyasla yüzde 70 oranında düştüğünü gösteriyor.

İsveç Halkı Sürü Bağışıklığı Kazandı mı?

İsveç'in karar mercileri şimdiye kadar hiçbir zaman asıl hedeflerinin sürü bağışıklığı elde etmek olduğunu açıklamadı. Buna karşın günlük yaşamın aktif kalması ile bir direncin gelişmesinin daha muhtemel olduğunu ifade ettiler. İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre mevcut durumda ülkedeki bağışıklık oranı yüzde 6 dolaylarında. Bu, her yüz kişiden yalnızca altısının virüse dirençli olduğu anlamına geliyor.

Öte taraftan uzmanlar bu oranın gerçek bağışıklık oranına kıyasla çok daha düşük olduğunu, yani gerçek bağışıklık oranının çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Yine yetkililer bu kararı ekonomiyi korumak adına almamış olsa da toplumu açık tutmanın iş kayıplarını sınırlandırabileceği savunuldu. Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre İsveç'teki insanlar, diğer İskandinav ülkelerindeki kişilere göre çok daha yüksek seviyelerde harcama yaptı. Buna rağmen çeşitli tahminler İsveç ekonomisinin bu sene yüzde 5 oranında daralacağını işaret ediyor. Bu, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde beklenen daralmadan daha düşük ancak diğer İskandinav ülkelerine yönelik tahminlerle benzerlik gösteriyor.

Yapılan anketler doğrultusunda nisan ayında vatandaşların yüzde 63 oranındaki kısmı hükümetin salgınla mücadele yöntemlerine güvenirken bu oranlar geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 45 seviyesine kadar geriledi. Benzer şekilde ülkedeki vatandaşların Halk Sağlığı Kurumu'na olan güvenlerinin de azaldığı görülüyor.

Peki siz İsveç'in uyguladığı bu strateji hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sürü bağışıklığı stratejisi güvenli bir tercih mi yoksa tamamı ile riskli mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.