İsveç'te Yapay Zeka Destekli Robot, İş Görüşmelerine Katılıyor

Yapay zeka teknolojisi artık kendini işe alım süreçlerinde de göstermeye başladı. İsveç’te bir teknoloji şirketinin geliştirdiği Tengai adı verilen robot, iş mülakatlarının ilk aşamasını kendi başına gerçekleştiriyor. Stockholm merkezli bir teknoloji şirketi olan Furhat Robotics tarafından geliştirilen robot, halkla ilişkiler uzmanı gibi mülakat gerçekleştirebiliyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun sitesinde yer alan habere göre İsveç'teki Upplands-Bro Belediyesi’nde işe başvuran adayların mülakatlarına Tengai giriyor. Belediyenin personel şefi olarak çalışan Havva İlhan’ın açıklamalarına göre robot adaylarla ilgili sadece tarafsız konularla ilgileniyor. Adaylar ile ilgili iş dışında hiçbir şey ile ilgilenmediklerini söyleyen İlhan, onların sadece yetenek ve becerileriyle ilgilendiklerini söyledi.

Tengai isimli robot iş için gelen adaylara küçük bir test yapıyor. Bu testte adayların kişisel hayatlarındaki şeylerin hiçbir önemi yok. Her adaya aynı sorular, aynı sırayla soruluyor. Ayrıca robotun mülakatı gerçekleştirirken ifade ve jestleri de bulunuyor.

Robotun insan kafası şeklinde bir ekranı var ve bu ekran üzerine bir maske yerleştirilip maske üzerine insan yüzü yansıtılıyor. Böylece robotta pek çok farklı yüz kullanılabiliyor. İleride bu tarz yapay zeka destekli robotların işe alım sürecinde daha da etkin bir rol oynayacağı düşünülüyor.