İsveç'te TikTok Krizi Yaşanıyor! Kamu Çalışanlarına TikTok Yasağı

İsveç'in devlet televizyonu ve radyo yayın kanalı SVT ve SR, güvenlik gerekçeleriyle personelin iş telefonlarında TikTok'u kullanmasını yasakladı. İsveç'e göre TikTok, gereğinden daha fazla bilgi topluyor ve detayları kullanıcıyla paylaşmıyor.

İsveç'in yerel devlet kanalları olan SVT ve SR çalışanları TikTok yasağı hakkında e-posta ile bilgilendirildi ve e-postadaki mesajda "SVT'nin güvenlik departmanı TikTok'un Çinli sahibi Bytedance'a gereğinden daha fazla bilgi ifşa ettiği" dile getirdi. İsveç'in TikTok'u yasaklaması ne anlama geliyor?

Devlet radyosu SR'nin sözcüsü Claes Bertilson verdiği demeçte İsveç radyosunun da bu ayın başlarında TikTok'u yasaklama kararı aldığını çünkü uygulamanın iş amacıyla verilen telefonlardaki güvenlik gereksinimlerini karşılamadığını ifade etti.

İsveç TikTok'u yasakladı, sırada hangi ülke var?

TikTok'un, genellikle müziğe ayarlanmış kısa videolar yapan ve paylaşan yaklaşık bir milyar kullanıcısı bulunuyor ancak Çinli uygulama jeopolitik gerilimlerden kaçamıyor. Haziran ayı sonlarında Hindistan, TikTok dahil 59 Çin uygulamasını yasaklamıştı. Yine aynı şekilde ABD de TikTok'a karşı tavır almış durumda.

ABD Başkanı Trump, TikTok'un Çin tarafından federal çalışanların konumlarını takip etmek, insanlar hakkında şantaj için dosyalar oluşturmak ve kurumsal casusluk yapmak için kullanılabileceğini iddia etti. Ayrıca Başkan Trump TikTok ile birleştirdiği Musical.ly uygulamasındaki hissesini satmasını emretti.