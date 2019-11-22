İsviçreli Banka Biyometrik Kredi Kartını Kullanıma Sundu

Swiss Corner Bank, düzenlediği lansman ile birlikte ilk biyometrik kredi kartı ürününü tanıttı.

Parmak İzi Okuyucusuna Sahip

İsviçreli banka tarafından tanıtılan Cornercard Biometric Gold, tüketicilerin daha hızlı ve daha güvenli alışveriş yapabilmesinin önünü açıyor. Thales tarafından sağlanan kart, parmak izi sensör ve yazılım modülü kullanıyor. Kartın kullanımı sırasında gereken ultra düşük güç tüketimi, POS cihazlarından karşılandığı için herhangi bir bataryaya sahip olması da gerekmiyor.

Şu an için oldukça sınırlı sayıda müşteriye hitap eden kredi kartı, başlangıç aşamasında 100 müşteri ile denenecek. Müşteriler, PIN kodları yerine parmak izlerini kullanarak çok daha güvenli ve rahat ödemeler yapabilecek.

Kartı alan ilk müşteriler başlangıçta parmak izlerini kayıt ettirmek durumundalar. Bu kayıtın ardından ilk kullanımda PIN kullanarak alışveriş yapabilecek, daha sonraki kullanımlarda ise parmak izi ile kullanım yapabilecekler. Parmak izi sensörünün sorun yaratması durumunda PIN alternatifine de sahip olacaklar.