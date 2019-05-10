IT: Chapter Two, İlk Fragmanıyla Karşımıza Çıktı

Amerikalı usta yazar Stephen King’in 1986 yılında kaleme aldığı korku klasiği IT’in ikinci halkası 6 Eylül’de vizyona girecek. Başrollerinde James McAvoy ve Jessica Chastain’i izleyeceğimiz IT: Chapter Two filmden merakla beklenen ilk fragman geldi.

Yılın en çok beklenen filmlerinden bir tanesi olan IT: Chapter Two, ilk fragmanı ile karşımıza çıktı. İlk filmde yaşananlardan 27 yıl sonrasını anlatacak olan film, izleyicilere müthiş bir gerilim vadediyor.

Fragmanda, Jessica Chastain’in canlandırdığı Beverly Marsh karakterinin, babasını bulma umuduyla çocukken yaşadığı evi ziyaret ettiğini görüyoruz; ancak Beverly’e kapıyı Bayan Kersh adında yaşlı bir kadın açıyor.

Beverly’e “Derry hakkında ne dediklerini hatırlıyor musun?” diyen yaşlı kadın, “Burada ölen hiç kimse gerçekten ölmüyor” sözleriyle Beverly’nin içine korkuyu salıyor. Duvardaki resimlere bakmaya başlayan Beverly, Kersh'in korkunç palyaço Pennywise’in kılık değiştirmiş bir halinin olduğunu anlıyor.

IT’in devam filminde, ilk filmdeki tüm karakterlerin 27 yıl sonraki hallerini izleyeceğiz. Çocukken terk ettikleri kasabaya birer yetişkin olarak geri dönen karakterlerimiz, Pennywise lanetini sona erdirmek için güçlerini birleştirecek.

IT: Chapter Two’nun başrollerinde Jessica Chastain ve James McAvoy bulunuyor. Ayrıca bu iki ismi önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan X-Men: Dark Phoenix filminde izleyeceğimizi de söylemeden geçmeyelim. Chastain ve McAvoy'a, Bill Skarsgard, Bill Hader, Jay Ryan ve James Ransone gibi isimler eşlik ediyor.

Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Andy Muschietti tarafından yönetilen IT: Chapter Two, 6 Eylül 2019’da izleyicilerle buluşacak.