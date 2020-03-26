İtalya Başbakanı: Görünmez ve Sinsi Bir Düşmanla Savaşıyoruz

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna hitap etti. Conte, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında gelinen nokta ve İtalya hükümetinin bu konu ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Conte, yeni tip koronavirüs’ü (COVID-19) “Evlerimize giren, bizi kişiler arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamaya zorlayan, dost ellerden şüphe duymamıza yol açan görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz” şeklinde tanımladı.

“Koronavirüs’ün Yayılması Benzeri Görülmemiş Bir Krizi Tetikledi”

Conte, "Koronavirüs’ün yayılması benzeri görülmemiş bir krizi tetikledi. Tüm üretim sistemimizde olumsuz etkisi var. Acıların sürekli biçimde yeniden yaşandığı korkunç günler bunlar. Vatandaşlarımızın tabutlarının sıralandığı görüntüleri göreceğimizi düşünemezdik. Yakınlarını kaybeden ailelere dayanışmamı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta çıkardıkları 25 milyar euro’luk destek paketinin 350 milyar euro’luk piyasayı hareketlendirme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Conte, “İlk kararnameyle tahsis edilen 25 milyardan az olmayacak ek ödeneklerle müdahale edeceğiz” dedi.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili AB’ye seslenen Conte, "AB hemen harekete geçmeli, geç kalan cevapların bir faydası olmayacaktır” şeklinde konuştu.