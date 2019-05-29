İtalya’da 1 Euro’ya Ev Kampanyası Yalan Haber Çıktı

Avrupa'da 1 euro ile ev sahibi olma gibi çılgınca bir haberi mutlaka duymuşsunuzdur. İtalya'nın Esino Lario kasabası, kısa bir süre önce böyle bir haberle Dünya gündemine bomba gibi düşmeyi başarmıştı. Bu kasaba ile ilgili ilginç haberler gelmeye devam ediyor.

Son derece şirin bir tatil kasabası olan bu yerde; sokak tabelaları için 1250, banklar için 280 ve belediye binası için ise 200 bin Euro istenmişti. Hatta bu konuda daha da ileriye giden yetkililer, ibadet alanını %15 indirimli 600 bin euro'ya veriyordu. Bu haber, Dünya gündemini uzunca bir süre meşgul etti.

İtalya'da 1 Euro’ya ev kampanyası yoğun ilgi gördü

Bu ilanı gören herkes bir şekilde merak etti ve evleri kontrol etmeye başladı. Ancak onları, bu ilanlara tıkladığında son derece hoş bir sürpriz karşılayacaktı. Açık artırmanın yapıldığı web sitesine giren kullanıcılar, haberin sahte olduğunu gösteren bir sayfaya iletildiler.

Bu satış fikrinin bölgedeki teknoloji firmalarından bir tanesine ait olduğu ortaya çıktı. Böylece PR çalışması yapıldı ve soruna daha çok dikkat çekmek istendi. İtalya Ulusal Belediyeler Derneği’nden Massimo Castelli küçük kasabaların yaşadığı sorunlara işaret etmek istediklerini ifade etti. Her yıl binlerce kişi bu tarz kasabaları terk ediyor ve büyük şehirlere göç ediyor.

İtalya'da son 30 yılda, kasabalardan göç eden kişi sayısı 675.000 civarlarında. Sizce de İtalyan kasabalarının yaptığı bu tarz reklam çalışmaları işe yarar mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.