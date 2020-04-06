İtalya’da 104 Yaşındaki Kadın, İspanyol Gribi’nden Sonra Corona Virüs’ü de Yendi

Corona virüs (covid-19), Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldı ve en çok da İtalya’yı etkiledi. Şimdilerde ise İtalya’dan sevindirici bir haber geldi. 104 yaşındaki bir kadın corona virüsü yenmeyi başardı.

İtalya’nın Biella kentindeki bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso, kusma, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle birlikte 17 Mart’ta hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan testler sonucunda Zanusso’nun corona virüs taşıdığı tespit edilmişti.

Virüsü Yenen En Yaşlı İnsan

Daha önce, aynı huzurevinde yaşayan 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti fakat Zanusso pes etmedi. Hastalığı yenmeyi başaran Zanusso, dünya üzerinde corona virüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

İspanyol Gribi'ni de Yenmiş

Zanusso’nun 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan ve İspanyol Gribi olarak anılan salgın döneminde de hastalandığı ve o hastalığı da yendiği ortaya çıktı.

Doktorlar, Zanusso’nun iyileşmesini bir ‘umut ışığı’ olarak görüyor. Zanusso’nun doktoru Carla Furno Marchese ise, "Ayağa kalktı, yatakta yatmıyor ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu." diye konuştu.