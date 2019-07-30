İtalya'da Cep Telefonu Bağımlılığına Yönelik Yasa Tasarısı Hazırlandı

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte her türlü bilgiye ulaşmamız kolaylaşırken, bunun hayatımıza getirdiği bazı olumsuz yönler de oldu. Bunlardan bir tanesi de cep telefonu bağımlılığı. İtalya'da bu duruma yönelik olarak, özellikle genç kesimde görülen cep telefonu bağımlılığı için özel bir yasa tasarısı hazırlandı.

Cep telefonsuz kalma korkusu olarak adlandırılan ve İngilizcede “no-mobile-phone phobia” olarak tanımlanan nomofobi, özellikle ergenlerde ve gençlerde yaygın olarak görülüyor. İtalya bu durum için harekete geçti ve “Nomofobinin önlenmesi ve tedavisi için tedbirler” başlıklı yasa tasarısını görüşmeye başladı.

Yasa tasarısının amacı nomofobi için kurslar ve bilinçlendirme kampanyalarının yönetilmesi, hatta ağır vakalarda tedavilere başlanması gibi hedefler içeriyor. Hatta Başbakanlık bünyesinde nomofobi masasının kurulması düşünülüyor.

Cep telefonu ve internet bağımlılığı, tıpkı diğer bağımlılıklar gibi yoksun kalındığında kaygı bozukluğuna ve agresifliğe yol açabiliyor. Bu da patolojik bağımlılığın göstergeleri arasında yer alıyor.

Daha önce yapılan çeşitli araştırmalarda, cep telefonuna bildirim geldiğinde kişilerin dopamin seviyesinin yükseldiği ortaya çıkmıştı. İtalya’da yapılan araştırmada ise ergenlik çağındaki gençler arasından yüzde 80’inin cep telefonsuz kalmaktan korktuğu, yüzde 50’sinin bunun fikrinden bile rahatsız olduğu görüldü.

İtalya’dakine benzer bir önlemin Türkiye’de de alınması düşünülüyor. TBMM’de kurulan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, internet bağımlılığına yönelik olarak, buna neden olan etkenleri ve önlemleri inceliyor.

TBMM’deki konuyla ilgili toplantıda sunum yapan isimlerden olan Doç. Dr. Özhan Yalçın’a göre aşırı internet oyunu oynama, aşırı telefon kullanma ve çok fazla dizi izleme gibi davranışlar en sık görülen bağımlılıklar arasında bulunuyor.