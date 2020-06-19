İtalya'da İlk Koronavirüs Aralık Ayında Görülmüş Olabilir

İtalya'da atık su örneklerinin üzerinde yeni tip koronavirüs ile ilgili birtakım incelemeler yapıldı. İncelemenin sonucu herkesi çok şaşırttı. Yapılan incelemenin sonucuna göre İtalya'da ilk vaka açıklamasından önce de yeni tip koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Yapılan bu araştırmaya göre İtalya'da ilk koronavirüs Aralık ayında gelmiş olabilir.

İtalya'da ilk yeni tip koroanvirüs vaka açıklaması şubat ayında yapılmıştı. Araştırma ekibi, İtalya'da yer alan atık su örnekleri üzerinde yaptığı araştırmaların sonucunda aralık ayına ait atık su örneklerinde yeni tip koronavirüse rastladı. Araştırmanın sonucu ise herkesi şaşkına çevirdi.

İtalya'da İlk Koronavirüs Vakası Çok Önce Başladı

BBC tarafından aktarılan haberde, ülkede yapılan çalışmalardan bahsedildi. Habere göre araştırma ekibi, Ekim 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında İtalya'da yer alan 40 tane atık su örneğini topladı. Araştırma ekibi tarafından toplanan örnekler, iki farklı yöntem kullanılarak bağımsız laboratuvarda incelendi.

Araştırma sonucunda iki farklı ekip de aynı sonucu elde etti. Yapılan araştırmaların sonucunda yeni tip koronavirüs, araştırma ekibinin aralık ayında Torino ve Milano'dan aldığı örneklerde görüldü.

Ekim 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında atık su örnekleri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerin sonucunda İtalya'da yeni tip koronavirüsün Çin ile neredeyse aynı dönemde ortaya çıktığı öğrenildi. İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 34.514 kişi hayatını kaybetti. 23.101 mevcut vakanın bulunduğu İtalya'da 180.544 hasta iyileşti. Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken bir yandan da aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Çin, yeni tip koronavirüs aşısı için tarih paylaştı.