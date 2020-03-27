İtalya'da Ölüm Vakaları 4 Kat Fazla Olabilir

Çin’in ardından koronavirüsten en fazla etkilenen ülke hiç şüphesiz İtalya oldu. Ülkenin Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo şehri ise İtalya’nın virüs salgınından en fazla etkilenen bölgesi konumunda.

Yaklaşık olarak 1.1 milyon insanın yaşadığı şehir, İtalya’daki en fazla vaka tespit edilen ve koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşen bölge olarak biliniyor.

İtalya'da ölüm vakaları korkutuyor

Ülkede şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 6.077 kişi öldü. Bergamo’da ise virüs salgını nedeniyle 1.176 kişi yaşama veda etti. Bergamo bölgesinde ise hayatını kaybeden insan sayısı, bütün İtalya’daki sayının neredeyse beşte biri.

Bergamo, vaka sayılarında da İtalya’nın 10’da 1’ine sahip. Koronavirüs salgınının bütün karanlığı ile sürdüğü Bergamo’nun Belediye Başkanı Giorgio Gori, sanal bir basın toplantısı düzenleyerek virüs salgını hakkında önemli detaylar aktardı.

Bu bölgedeki tüm ilçelerin belediye başkanları ile telefonda görüştüğünü söyleyen Gori, ölü sayılarını karşılaştırdıklarında açıklanan her bir 1 ölüm sayısına karşılık tanı koyulamamış 4 insanın öldüğünü ifade etti. Sizce italya'daki durum ne boyutta? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.