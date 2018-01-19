İtalya'da Samsung ve Apple'a Soruşturma Başlatıldı

Bir süre önce iPhone'larda bilerek yavaşlatma yaptığını açıklayan Apple'a bu konuda pek çok dava açılmıştı. Bugün ise onlara bir tane daha eklendi. Ancak bu sefer işin içine Apple'ın en büyük rakibi Samsung da dahil oldu. Her iki şirkete "planlı eskime" kapsamında dava açan İtalyan Rekabet ve Pazar Kurumu (AGCM), kullanıcılarının haklarını aradıklarını savundu.

Planlı eskime konusuyla bir hayli eleştiri toplayan Apple'a rakip markalardan da göndermeli açıklamalar gelmişti. Örneğin; "Biz telefonlarımızı asla bilerek yavaşlatmayız, güvenle satın alabilirsiniz." şeklinde bir açıklamada bulunan Samsung, İtalya'da pek iç açıcı bir tabloyla karşılaşmadı. Bu sabah İtalyan Rekabet ve Pazar Kurumu'nun web sitesinden duyurulan soruşturma dahilinde Samsung'un ve Apple'ın akıllı telefonları incelenmeye alındı. Kullanıcıları yeni modele teşvik etmek adına planlı eskimede bulunduğu söylenen iki teknoloji devinden henüz açıklama gelmedi.

Hangi modeller üzerinde çalışma yürüttüğünü açıklamayan AGCM, Samsung'un ve Apple'ın kullanıcıları doğru bilgilendirmeyerek sadece basit bir yazılım güncellemesiyle kandırdığını ifade etti. "Her yıl yeni model çıkaran bu markaların eskiyen ürünlerinde yavaşlatma yaptığını düşünüyoruz". şeklinde konuşan AGCM, Guardia di Finanza Özel Antitröst Birimi ile işbirliği yapacağını dile getirdi.

Yapılan soruşturmalarda Apple ve Samsung'un bilerek yavaşlatma yaptığı ortaya çıkarsa, bu iki şirketin kullanıcıları için dev cezalar ödeyebileceği söyleniyor.