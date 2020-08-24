İtalya Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!

Dünya genelinde çok sayıda ülke tarafından yeni tip koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken İtalya'dan umut veren bir açıklama geldi. İtalya, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayını gönüllüler üzerinde deneylere başladığını açıkladı ve aşı adayının ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili tarih paylaştı. İtalya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili detaylar haberimizde.

İtalya'nın Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Sağlık Direktörü Francesco Vaia, geliştirdikleri aşı adayı hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Francesco Vaia, yaptığı açıklamada, "Grad-CoV2" olarak adlandırılan aşı adayının gönüllüler üzerindeki denemelerinin ilk aşamasına başladıklarını duyurdu.

Aşı adayının birinci aşaması ile ilgili bilgi paylaşan Francesso Vaia, "Bu aşamada, verilen dozun hastaya yan etkisi olup olmadığına bakılacak ve söz konusu dozun organizma içinde nötralize edilmesi gereken antikorlar üretebilme kapasitesi var mı ve viral replikasyonu durdurabiliyor mu, bunlar gözlemlenecek" şeklinde konuştu.

Vaia tarafından yapılan açıklamaya göre aşı adayının uygulandığı gönüllüler 12 hafta boyunca gözlenecek. Grad-CoV2 aşı adayının birinci aşamasının toplamda 24 hafta süreceğini belirten Vaia, aşı deneylerini ikinci ve üşüncü aşamada vaka sayılarının çok yüksek olduğu Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde denemek istediklerini söyledi.

Aşı adayının ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili oldukça önemli bir bilgi paylaşan Francesso Vaia, aşı denemesinin yıl içerisinde bitirilmesi ve başarılı olması durumunda bahara kadar ticari düzeyde kullanılabilecek aşıya sahip olabileceklerini açıkladı. İlerleyen zamanlarda İtalya'nın aşı adayı ile ilgili detaylar paylaşılacaktır.