İtalya, Netflix için Soruşturma Başlattı

İtalya tarafından vergi sorunları nedeniyle hedef alınan Netflix, soruşturma ile karşı karşıya kaldı.

"Vergi Ödemesi Gerekiyor"

Merkezi Amerika'da bulunan ve Amsterdam, Berlin, Londra, Madrid ve Paris gibi Avrupa ülkelerinde de ofisleri bulunan Netflix, İtalya'da herhangi bir fiziksel varlık bulundurmuyor. Bununla birlikte Netflix'e soruşturma açan İtalyan yetkililer, şirketin fiziksel bir varlığının olmamasına karşın vergi ödemesi gerektiğini belirtiyor.

Savcılar tarafından yapılan açıklamaya göre platformun ülke genelindeki kullanıcı sayısı 1,4 milyon kişi civarında. Bu kullanıcılardan gelir elde eden şirketin vergi noktasında da sorumlu davranmasını isteyen savcılar, bu nedenleri sebep göstererek soruşturma başlattı.

Ülkede bulunan ve Netflix'e ait olan sunucuların ve optik kabloların faaliyet için yeterli bir gösterge olduğunu belirten savcılar, bu noktada şirketin vergi ödemesine karar verdi.

Bununla birlikte söz konusu durumla ilgili açıklama yapan Netflix yetkilileri, İtalya'daki vergi makamları ile yakın ilişkiler içinde olduklarını belirtti. Diğer ülkelerde olduğu gibi İtalya'da da gerekli vergileri ödediklerini belirten yetkililer, platformun yatırımları ile ülkeye sağladığı katkılara da dikkat çekti.