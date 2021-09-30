iTop Screen Recorder Yayınlandı: Özellikleri Neler?

Kısa bir süre önce kullanıma sunulan iTop Screen Recorder, bilgisayarınızdan iş, eğitim ya da oyun gibi amaçlarla ekran kaydı alabilmenize ve yine aynı program üzerinden bu kayıtları düzenleyebilmenize olanak sunuyor. İşte iTop Screen Recorder ile sunulan ve öne çıkan tüm özellikler!

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iTop Screen Recorder Özellikleri

Esnek Ekran Kaydı: iTop Screen Recorder kullanılabilir ekranınızın tamamında kayıt alabildiği gibi, yalnızca seçtiğiniz alanların da kaydını alabilme işlevine sahip. Böylece isterseniz masaüstünüzün tamamını, isterseniz de belirli bir pencereyi ya da alanı kayıt altına alabilirsiniz.

iTop Screen Recorder kullanılabilir ekranınızın tamamında kayıt alabildiği gibi, yalnızca seçtiğiniz alanların da kaydını alabilme işlevine sahip. Böylece isterseniz masaüstünüzün tamamını, isterseniz de belirli bir pencereyi ya da alanı kayıt altına alabilirsiniz. Görüntü ve Ses Ekleme: Kayıt alırken kameranız aracılığı ile yüzünüzün görünmesini, mikrofonunuz aracılığı ile de sesinizin kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece oyun, eğitim ya da iş içerikleriniz daha dikkat çekici ve daha derin hale gelecektir.

Kayıt alırken kameranız aracılığı ile yüzünüzün görünmesini, mikrofonunuz aracılığı ile de sesinizin kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece oyun, eğitim ya da iş içerikleriniz daha dikkat çekici ve daha derin hale gelecektir. Video Düzenleme: Oluşturduğunuz ekran kaydını düzenlemek için başka programları kullanmanıza gerek yok! iTop Screen Recorder, dahili video düzenleme araçları ile temel düzenleme işlevlerini aynı programdan yerine getirebilmenize olanak sunuyor.

Oluşturduğunuz ekran kaydını düzenlemek için başka programları kullanmanıza gerek yok! iTop Screen Recorder, dahili video düzenleme araçları ile temel düzenleme işlevlerini aynı programdan yerine getirebilmenize olanak sunuyor. Yüksek Performanslı Kayıt: Kayıt alanınızdaki her detayın en ince ayrıntısına kadar görüntülenebilir olmasını istiyorsanız, 4K çözünürlüğe kadar ekran kaydı alabilirsiniz. Ayrıca oyun yayınlarınızı daha akıcı hale getirebilmek adına 60 FPS desteğinin de bulunduğunu hatırlatalım.

Kayıt alanınızdaki her detayın en ince ayrıntısına kadar görüntülenebilir olmasını istiyorsanız, 4K çözünürlüğe kadar ekran kaydı alabilirsiniz. Ayrıca oyun yayınlarınızı daha akıcı hale getirebilmek adına 60 FPS desteğinin de bulunduğunu hatırlatalım. Çoklu Çıktı Desteği: Yakaladığınız görüntüleri başta MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TS ve GIF olmak üzere pek çok türden formatta çıktı alabilirsiniz. Her format kendi içerisinde belirli avantajlara ve kullanım alanlarına sahip olduğu için size en uygun olanı seçerek yola devam edebilirsiniz.

Yakaladığınız görüntüleri başta MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TS ve GIF olmak üzere pek çok türden formatta çıktı alabilirsiniz. Her format kendi içerisinde belirli avantajlara ve kullanım alanlarına sahip olduğu için size en uygun olanı seçerek yola devam edebilirsiniz. Kayıt Sırasında Ekran Görüntüsü: Ekran kaydı alırken önemli anları görüntülere çevirmek isterseniz, ekran kaydı sırasında ekran görüntüsü alabilme işlevi öne çıkan bir diğer detay oluyor. Böylece önemli anları bir görüntü haline getirerek dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

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Başta yayıncılar, eğitmenler, öğrenciler ve çalışanlar için tasarlanan iTop Screen Recorder, bir ekran kaydı programında aradığınız her şeyi bir arada topluyor. Yayıncılar için yüksek kare hızları ile kayıt almaya imkan sunan iTop, eğitmenler ve öğrenciler için de özel araçları kullanıma dahil ediyor. Aldığınız ekran kayıtlarını birden fazla formatta çıktı olarak alabildiğiniz gibi, direkt uygulama üzerinden temel video düzenleme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bünyesinde yer verdiği gelişmiş ve kişiselleştirilebilir özellikleri ile ekran kaydı programları arasındaki en iddialı yazılımlardan birisi olan iTop Screen Recorder, Türkçe dil desteği ve sade arayüzü sayesinde yediden yetmişe herkes tarafından kolay bir şekilde kullanılabiliyor.