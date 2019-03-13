İTÜ Elektrik Arızalarını Yapay Zeka İle Önleyecek

Elektrik enerjisi çağımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fakat birçok yerde zaman zaman yaşanan, hatta bazı bölgelerde çok sık yaşanan elektrik arızaları ve buna bağlı kesintiler oldukça can sıkıcı bir durum. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de bu sorunu çözmek amacıyla yapay zekanın da kullanılacağı yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Elektrik dağıtımı alanında yeni bir projeye başladıklarını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, "Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek." diye konuştu.

Enerji verimliliğinin toplumun her alanına yayılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Şeker, bu konuda çeşitli yöntemlerle farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağına değinen Prof. Şeker, enerji şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli ölçüde verimlilik sağlayabileceğini söyledi.

Enerji verimliliğinin ülkemizin ekonominisine de çok büyük katkı sağladığını vurgulayan Prof. Şeker, "Enerji verimliliği bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden halk çok iyi bilgilendirilmeli. Üniversitelerin de bu konuda rol oynaması gerekiyor. Üniversitelerin özellikle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine halka açık dersler konulmalı." dedi.

İTÜ olarak enerji verimliliğinin teknik boyutunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Şeker, enerji verimliliğinin herkes için artık bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi. İTÜ Rektörlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) arasında bir protokol imzalandığını söyleyen Prof. Şeker şu ifadeleri kullandı:

"TREDAŞ ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yeni bir projeye başlıyoruz. Buna öngörülü varlık yönetimi projesi diyoruz. Projeye TREDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Trakya bölgesinden başlayacağız. Daha sonra proje Türkiye genelinde uygulanabilecek. Dağıtım şirketinin hat, trafo ve cihazlarının en optimal ve güvenilir olarak çalışmasını sağlayacak öngörülü bakım teknolojisi geliştirilecek. Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek. Büyük verideki yapay zeka yöntemlerinden çıkardığımız bilgiler doğrultusunda bakımlar yapılacak. Böylece, enerjinin kesintisizliği ve verimliliği de sağlanabilecek. Sistemlere zamanında bakım yapıp, sistemin hiçbir kesintiye uğramadan çalışılabilirliğini sağlamak üzere hem yazılımsal hem de donanımsal bir proje olacak."