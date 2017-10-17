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İTÜ: Yaz Saati Uygulaması 538 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Yaz Saati Uygulaması
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen İnternet
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 'Sabit Saat Uygulaması Değerlendirme Raporu'nda, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle birlikte enerji tüketiminde 538 ile 801 milyon lira arasında tasarruf sağlandığı belirtildi.

Raporda 2 milyar dolarlık potansiyel yatırıma gerek kalmadığı ve yüksek fiyat riskinin azaldığı da yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yayınlanan ve uygulamanın 1. yıl sonuçlarının derlendiği rapor, gündeme gelen ve haberlerde yer alan aleyhte değerlendirmelerin güvenilebilir bir hesaplamaya dayanmadan yapıldığına da dikkat çekiyor.

İTÜ'de düzenlenen yeni rapora göre, halihazırda devam eden yaz saati uygulamasının etkili olduğu saatlerdeki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dilimleri ile karşılaştırıldı.

Söz konusu değerlendirmeye göre, uygulamanın etkin olduğu dönemde elektrik tüketiminde yaz saati uygulamasıyla sağlanan toplam tasarruf 1 milyar 308 milyon 297 bin kilovatsaat olarak hesaplandı. Bu değerin ekonomik karşılığı; tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 lira ve üç zamanlı tarifeler için de 801 milyon 602 bin 430 liraya karşılık geliyor.

Bu hesap, bazı illerde hava karanlığında güne başlanılmasından dolayı artan tüketimin israf getirdiği yönündeki iddiaları çürütürken, aksine diğer saatlerde gerçekleşen tasarrufun sabah tüketiminin önüne geçilmiş olduğunun da bir belirtisi olarak değerlendiriliyor.

Rapor; uyku saati olarak ifade edilen 22.00-24.00 arası saatlerde, elektrik tüketim oranında ciddi bir düşüş gözlendiğini, mesai bitiş ve okul çıkış saatlerinin hava kararmadan sağlanarak, hem sosyal hem de psikolojik açıdan büyük kazanım elde edildiğini de vurguluyor.

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ETİKETLER: yaz saati uygulaması tasarruf önerileri ITU

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