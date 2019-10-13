iTunes ve iCloud’da Güvenlik Açığı Tehlikesi

Apple’ın en çok kullanılan uygulamalarından olan iTunes ve iCloud’da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Hacker’lar bu açık ile kullanıcıların bilgisayarına zararlı yazılım yükleyebiliyor. Uzmanlar, bu tehlikeden korunabilmek için kullanıcıları, Bonjour servisinin eski sürümünü cihazlarından kaldırmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Bonjour'da Virüs Tehlikesi

Apple’ın güncelleme uygulaması Bonjour’da bulunan bu açık, kullanıcıların farkında olmadan zararlı yazılımları indirmesine neden olabiliyor. Hatta daha sonra iTunes ve iCloud uygulamaları silinse bile Bonjour servisi çalışmaya devam ediyor.

Antivirüs programları da Apple’ın Bonjour servisini güvenli bir uygulama olarak algıladığı için yükleme esnasında buradaki zararlı yazılımlar tespit edilemiyor. Açıktan etkilenmemek için yapılması gereken ise servisin eski sürümünü cihazlardan kaldırmak.

Apple Güncellemeyle Açığı Kapattı

Güvenlik açığını kapatmak için derhal harekete geçen Apple, 7 Ekim 2019 tarihinde iCloud ve iTunes uygulamaları için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlayarak açığı kapattı. Fakat bu güncelleme, uygulamaları kaldırdığı halde Bonjour servisini çalıştırmaya devam eden bilgisayarlarda maalesef işe yaramıyor.

iCloud 10.7, iCloud 7.14 ve iTunes 12.10.1 sürümlerinde söz konusu güvenlik açığının kapatıldığı belirtiliyor. Ancak güncellemeler gelmeden önce uygulamaları yükleyip kaldıran kullanıcıların Bonjour servisini kaldırması tavsiye ediliyor.