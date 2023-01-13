Netflix'in Yeni Yerli İçeriği "İyi Adamın 10 Günü"nden İlk Fragman Yayınlandı

Netflix, başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, Ay Yapım’ın yapımını üstlendiği üçlemenin birinci filmi İyi Adamın 10 Günü’nün yayın tarihini tanıtım fragmanı ile duyurdu.

Oyuncu kadrosu kadar heyecan ve gerilimi yüksek hikâyesiyle de dikkat çeken İyi Adamın 10 Günü, 10 Şubat’ta tüm Dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayında olacak.

İyi Adamın 10 Günü Konusu

Hayatınız boyunca kimseye zarar vermediyseniz gerçekten iyi bir insan olduğunuzu söyleyebilir misiniz?

Sadık (Nejat İşler), kötülüklerle dolu bir dünyada iyi bir adam olmak için çabalamaktadır. Şimdi bu sıra dışı özel dedektif, zorlu bir vakayı çözmeli ve bu süreçte yolunun kesiştiği dört kadına yardım etmelidir. Çetrefilli bir kayıp vakasına bulaşınca iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır ve Sadık iyi bir insan olmanın anlamını sorgulamaya başlar.

Mehmet Eroğlu imzalı roman üçlemesinden uyarlanan bu gerilim filmi; mafya adamları, insan kaçakçıları ve sadist katillerin dünyasına adım atan bir özel dedektifi konu alıyor.

İyi Adamın 10 Günü Oyuncuları