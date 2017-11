İyi Oyun Oynayanlar Daha Zeki!

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırma, iyi oyun oynayanların diğer insanlara göre daha zeki olduğunu gösterdi. Fakat araştırmacılar, oyun oynamanın zekileştirmediği cümlesini de söylemeyi ihmal etmedi.

York Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim adamı tarafından yapılan araştırma, kısa bir süre önce akademik makalelerin yer aldığı PLOS ONE isimli dergide yayınlandı. İki parçada yapılan araştırmaya önce yaşlarının ortalaması 20.5 olan 56 kişi katıldı. 51 katılımcısının erkek olduğu bu gruba MOBA oyunu League of Legends oynatan araştırmacılar, sonrasında katılımcıların psikometrik test sonuçlarını karşılaştırdılar. Karşılaştırmanın sonucunda daha iyi League of Legends oynayanlar ile zeka testi sonuçları arasında bir paralellik olduğunu gören bilim adamları, sonuçların satrançtakine benzer olduğunun da altını çizdiler.

Çalışmanın ikinci aşamasındaysa York Üniversitesi görevlileri, yaş ve oynanılan oyun arasındaki bağlantıyı test etmek adına, strateji oyunları olan League of Legends ve Dota 2 ile FPS oyunları Destiny ve Battlefield 3’teki binlerce oyunun verisini karşılaştırdılar. Yapılan uzun süreli veri analizinin ardından, yaşı daha büyük oyuncuların Dota 2 ve League of Legends gibi oyunlarda gösterdikleri performansla zekaları arasında daha doğru orantı olduğu görüldü.

Çalışmanın ortak yazarlarından bir tanesi olan Prof. Dr. Alex Wade, “League of Legends ve Dota gibi oyunlar oldukça karmaşık, sosyal olarak interaktif ve entelektüel açıdan zorlayıcı yapımlar. Yaptığımız araştırmaysa bu oyunlardaki başarının zekanın bir göstergesi olduğunu ortaya koydu.” şeklinde konuştu.