İYİ Parti'den Google Reklamları Sürprizi

24 Haziran’da yapılacak seçimlere katılan partilerden bir tanesi olan İYİ Parti, oldukça ilginç bir propagandaya imza attı. İYİ Parti, Google üzerinde yapılan çeşitli aramalara reklam vererek, seçmenlerine farklı bir yolla ulaşmaya başladı.

Akşener'in başkanlığını yürüttüğü parti, 4 Haziran itibarıyla dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google üzerinde yapılan kimi aramalara reklam vermeye başladı. 11 farklı aramayla başlayan reklam faaliyetleri, özellikle sosyal medya mecraları üzerinde kısa sürede popüler oldu. Özellikle İbrahim Tatlıses aramasına verilen reklam, birçok mizah sayfasında paylaşılırken, bugüne kadar yapılagelmiş en iyi siyasi parti reklamı olarak gösterildi.

Reklam faaliyetlerinin ise Google’da çalıştığı sırada İYİ Parti saflarına katılan Taylan Yıldız tarafından planlandığı söylendi. Partinin kurucu üyelerinden bir tanesi olan Yıldız, resmi internet sitesi üzerinden şöyle tanıtılmıştı: “Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezunudur. Yıldız yüksek lisansını BD’de Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yapmıştır. 2003’te Stanford Üniversitesi’ndeki işletme doktorası pazarlama programına tam burslu olarak girdi. Taylan Yıldız bir süre Google’da çalıştı. Dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi’nde doktora yapan Taylan Yıldız Google tarafından gelen teklifi kabul etmi ve Google’da reklam veren müşterilerin harcamalarını analiz eden Yıldız reklam veren şirketlerin CEO ve CMO mertebesinde yılda 10 ile 15 milyar dolarlık reklam bütçesi yöneten yöneticilere danışmanlık yapmıştır.”

İdeolojisine bakmaksızın Türkiye’de faaliyet gösteren bir partinin Google Reklamlar uygulamasını seçim propagandalarına dâhil etmesi, Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin başladığına işaret ederken verilen reklamlar şimdilik, hemen aşağıda görebileceğiniz galeridekilerle sınırlı kaldı.