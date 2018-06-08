İYİ Parti’nin Google Reklamları Hamlesine AK Parti’den Yanıt

24 Haziran’da yapılacak seçimlere çok az bir zaman kala siyasi partiler aralarındaki rekabeti Google’a taşıdı. Popüler arama motorunda yapılan çeşitli aramalara reklam veren İYİ Parti, MHP’den sonra AK Parti'ye de örnek oldu.

İYİ Parti, 4 Haziran itibarıyla dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google üzerinde yapılan kimi aramalara reklam vermeye başlamıştı. Söz konusu reklam faaliyetleri kısa zamanda sosyal medyada popüler olmuş ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Genç arkadaşlarımızın fikriydi, biz de olumlu karşılayıp internete reklam verdik” ifadelerini kullanmıştı.

“İYİ Parti” aramasına “Ülkücülük MHP’de olur" başlığıyla reklam veren MHP’den sonra benzer bir hamle de Ak Parti’den geldi. Döviz, dolar kuru gibi kelimelere reklam veren parti, seçmenlere ulaşmada noktasında İYİ Parti’nin yolundan gitmeyi tercih etti.

CNN Türk 'ün aktardığına göre, kullanıcılar gündemdeki konular ve ihtiyaçları ile alakalı yaptığı aramaların sonuçlarında iktidar partisinin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerle karşılaşıyor.

AK Parti'nin reklam verdiği kelimeler arasında en dikkat çekeni ise hava durumu oldu. İnternet kullanıcıları hava durumu araması yaptıklarında dahi AK Parti’nin reklamıyla karşılaşıyor.

Bunun yanı sıra emekli maaşı, fatura ödeme, imar yönetmeliği, işsizlik maaşı, otobüs bileti, tatil ve otomobil kredisi gibi kelimeler AK Parti’nin Google’a reklam verdiği diğer kelimeler arasında yer alıyor.