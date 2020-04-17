Güney Kore'den Korkutan Veri: İyileşen Vakalar Tekrar Hasta Oluyor

Güney Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi (KCDC) tarafından derlenen verilere göre Covid-19 ile enfekte olup iyileşen vakalar tekrar hasta oluyor. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

İyileşen Vakalar Tekrar Hasta Oluyor mu?

Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile ilgili daha öncesinde duyduğumuz gözlem sonuçları, virüsle enfekte olup iyileşen hastaların daha sonrasında tekrardan virüse yakalanabildiğini ve hasta olabildiğini işaret ediyordu.

Güney Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi yaptığı duyuruda Covid-19 ile enfekte olan ve iyileşen hastaların yüzde 2,1 oranındaki kısmında, hastalığın tekrar pozitif çıktığını duyurdu.

Güney Kore'de 7,829 kişi iyileşirken, 163 kişi iyileşmesinin ardından tekrar hastalığa yakalandı.

KCDC konu hakkında yaptığı açıklama sırasında "Pozitif gelen sonuçlar karantinadan çıktıktan sonra 24 saat ya da 35 gün içerisinde yapılan testlerin sonucunda geldi. Fakat ortalama olarak 13.5 günlük bir zaman diliminden bahsediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, bu vakaların yüzde 43,9 oranındaki kısmının hastalığı hafif semptomlar ile geçirdiğini duyurdu.

Virüsten korunmak için hijyen kurallarına dikkat etmeli, ortak kullanım alanlarında maske ve eldiven kullanmalı, mümkün olduğu sürece dışarı çıkmayıp kendinizi evde izole etmelisiniz.