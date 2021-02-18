İYS Verileri Açıklandı: Kaç Milyon Vatandaşın Sisteme Girdiği Paylaşıldı

Geçtiğimiz haftalarda İleti Yönetim Sistemi vatandaşların kullanımına açılmıştı ve vatandaşlar firmalardan gelen istenmeyen SMS ile aramaları kontrol etmeye başlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İYS verilerini paylaştı ve sisteme kaç kişinin giriş yaptığını açıkladı.

İYS Verileri Açıklandı: Kaç Kişi Giriş Yaptı?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.

Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.

Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini e-Devlet kapısından veya http://iys.org.tr adresinden kolayca ve arzu ettikleri anda değiştirebilirler.

3/3 Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini e-Devlet kapısından veya https://t.co/Pb0C9SiAUI adresinden kolayca ve arzu ettikleri anda değiştirebilirler. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 17, 2021

İYS Nedir?

İYS hakkında Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz dönemde şu açıklamayı yapmıştı: