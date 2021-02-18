İYS Verileri Açıklandı: Kaç Milyon Vatandaşın Sisteme Girdiği Paylaşıldı

Geçtiğimiz haftalarda İleti Yönetim Sistemi vatandaşların kullanımına açılmıştı ve vatandaşlar firmalardan gelen istenmeyen SMS ile aramaları kontrol etmeye başlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İYS verilerini paylaştı ve sisteme kaç kişinin giriş yaptığını açıkladı.
İYS Verileri Açıklandı: Kaç Kişi Giriş Yaptı?
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
- İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.
- Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.
- Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini e-Devlet kapısından veya http://iys.org.tr adresinden kolayca ve arzu ettikleri anda değiştirebilirler.
3/3 Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini e-Devlet kapısından veya https://t.co/Pb0C9SiAUI adresinden kolayca ve arzu ettikleri anda değiştirebilirler.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 17, 2021
İYS Nedir?
İYS hakkında Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz dönemde şu açıklamayı yapmıştı:
- Bilindiği üzere, tüketicilerimizin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) oluşturulmuştur.
- Söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilerimize gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanmıştır.
- İYS ile tüketicilerimiz verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecektir.
- 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir.
- Vatandaşlarımız ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecektir.
- 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir.
- Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır.
- Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir.
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