iyzico Black Friday Verilerini Açıkladı

26 Kasım Cuma gününe denk gelen Black Friday, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de çevrim içi alışveriş çılgınlığına yol açtı. Her zamanki gibi bazı fırsat indirimlerinin yanı sıra, bazı gösterme indirimlerle de karşılaştık. Peki 26 Kasım günü ülkemizde nasıl geçti? Ödeme altyapısı şirketi iyzico, Black Friday gününe dair verileri açıkladı.

Ülkemizdeki Black Friday Verileri Açıklandı

Yayınlanan verilere göre Black Friday sırasında alışveriş yapanların %59'u kadın, %41'i ise erkekti. 2020 ile kıyaslandığında işlem hacmi yüzde 38, işlem adedi ise yüzde 22 oranında artış gösterdi. Bu seneki ortalama sepet tutarı ise 294 TL olarak yukarı yönlü yükseliş gösterdi. Alışverişin yüzde 41 oranındaki kısmı 18:00 ila 21:00 saatleri arasında yapıldı. En yüksek tutarlı alışverişlerin yapıldığı saat ise 19:00 oldu.

En çok alışveriş yapılan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Çevrim içi alışverişe duyulan güvenin artışını temsil eden bir gösterge olarak tüm şehirlerdeki alışveriş oranı, geçtiğimiz seneye kıyasla önemli ölçüde yükseldi.

Yapılan alışverişlerde en çok tercih edilen kategori giyim oldu ve onu perakende ile araç kiralama izledi. Alışverişler büyük ölçüde masaüstü (%82) platformdan yapılırken, oldukça küçük bir kısım mobil (%18) platformları tercih etti. Bu da dikkat çeken bir başka veri olarak öne çıktı.

Alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 76 oranındaki kısmı kredi kartı, yüzde 24 oranındaki kısmı ise banka kartı kullandı. Kredi kartı kullanan kullanıcıların yüzde 55 oranındaki kısmı tek çekim, yüzde 45 oranındaki kısmı ise taksitli alışveriş yapmayı tercih etti.

Peki siz Black Friday sırasında alışveriş yaptınız mı? Eğer alışveriş yaptıysanız neler aldınız ve ne kadar ödediniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.