İzban Artı Para Sistemiyle İzmir'de Yolculuk Kökten Değişiyor

İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasında taşımacılık yapan İzban, 15 Şubat tarihi itibarıyla İzban Artı Para sistemini hayata geçireceğini açıkladı. Yeni sistemle birlikte, yolcuların gideceği mesafe fark etmeksizin İzban'a binmeden önce paralarına blokaj koyulacağı ve indikleri duraklardaki Artı Para makinelerine kartlarını okutarak, paralarındaki blokajı kaldıracakları duyuruldu.

136 kilometre uzunluğundaki hatta yolcu taşıyan İzban, uzun yıllardır mesafe fark etmeksizin yolcularından aynı ücreti talep ediyordu. Bir süredir İzban'ın farklı mesafeler için farklı ücretler alacağı söylenmeye başlansa da bütün durakların aynı hat üstünde olması sebebiyle bunun nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyordu. Bugün yapılan açıklamayla birlikte şirketin 25 kilometreden uzun yolculuklar için daha fazla para alacağı ve bunun nasıl gerçekleşeceği açıklığa kavuşturuldu.

İzban Artı Para Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Yapılan resmi açıklamada yeni sistem şöyle anlatıldı: "Herhangi bir yolcu, 25 kilometreye kadar seyahat yaptıysa çıkışta 'Artı Para Makinesi' yardımıyla kartındaki blokajı kaldırırken sadece gittiği mesafeye ait olan ulaşım ücreti tahsil edilecek. Bu ücret, mevcut durumda olduğu gibi yine tam 2.86 TL, öğretmen 2.20 TL, öğrenci ve 60 yaş için 1.65 TL olacak. Seyahat 25 kilometreden fazlaysa, tam biletlerden kilometre başına 7 kuruş, öğretmenlerden 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletlerinden ise 4 kuruş tahsil edilerek blokaj kaldırılacak. Böylelikle İZBAN yolcuları gitmediği mesafenin ulaşım ücretini ödememiş olacak."

90 dakika içerisinde yapılan aktarmalardan ücret alınmama uygulamasının devam edeceğini söyleyen yetkililer, 90 dakikanın da artı para sistemine dahil edileceği ve ücretsiz aktarma yoluyla İzban'a ulaşan yolcuların kartlarına konulacak blokajın, yaptıkları aktarma gözetilerek konulacağını belirttiler.

Artı para sistemiyle birlikte kartta bulunan blokajların kaldırılması işleminin sadece 0.5 saniye süreceğini ve blokaj kaldırma makinelerinin duraklardaki yoğunluklara göre konulduğunu aktaran İzban yetkilileri, duraktan çıktıktan sonra kolayca kartınızı okutabileceğinizi ve böylelikle kartınızı kullanmaya devam edebileceğinizin altını çizdiler.

Duraklar arası seyahatte ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini öğrenmek için İzban'ın resmi internet sitesi üzerinden yeni bir uygulamanın aktif hale getirildiğini de aktaran İzban, yolcular için iki önemli uyarıda da bulundu: "Yolcuların blokaj kaldırma işleminde iki önemli detaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Blokaj kaldırma işlemi için istasyona ilk girişini takiben 3 saat süresi olacak yolcunun bu işlemi İZBAN'dan çıktıktan sonra bir başka kamu toplu taşıma aracına binmeden gerçekleştirmesi gerekecek. Başka bir deyişle İZBAN'dan çıktıktan sonra Artı Para Makinesi'ne uğramadan İzmir Metro, ESHOT veya İzdeniz'e aktarma yapan yolcu, blokaj kaldırma yapamayacak. Ayrıca blokaj kaldırma işlemi için yolcunun en az bir istasyon seyahat etmesi gerekiyor."

İzmir Artı Para Sistemi Örnekleri

İlk okumada anlaşılması zor olan yeni sistem için çeşitli örnekleri paylaşmaktan geri kalmayan İzban, hemen aşağıda görebileceğiniz farklı güzergah anlatımlarıyla birlikte yeni sistemin nasıl çalışacağını detaylarıyla belirtti.

"Alsancak'tan İZBAN'a binen bir yolcu için:

Yeni sisteme göre yolcuların bindikleri her istasyonun farklı bir ücreti var. Örneğin; Alsancak İstasyonu'ndan ilk binişini yapan yolcuların toplu taşıma kartlarındaki bakiyeye gidilebilecek en uzak nokta olan Alsancak-Selçuk ücreti kadar (Tam: 6.50 TL, Öğrenci: 3.73 TL, Öğretmen: 4.80 TL) bloke konulacak. Yolcunun gittiği mesafe 25 kilometre içerisinde yer alıyorsa tam için 2.86 TL, öğretmen için 2.20 TL, öğrenci ve 60 yaş için 1.65 TL tahsil edilecek. Mesafe 25 kilometrenin üzerindeyse her kilometre için ayrıca başlangıçtaki blokenin içinden tam için 7 kuruş, öğretmen için 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş için 4 kuruş daha ek ücret alınacak, kalan blokaj artı makinesi ile kaldırılacak.

Alsancak'a 90 dakika aktarma ile gelen bir yolcu için:

Örneğin Alsancak İstasyonu'na 90 dakika aktarma ile gelen yolculardan, konulacak bloke ücretinden ilk biniş ücreti düşülerek (Tam: 3.64 TL (6.50 TL - 2.86 TL), Öğrenci: 2.08 TL (3.73 TL - 1.65 TL), Öğretmen: 2.60 TL (4.80 TL-2.20 TL) bloke konulacak.

Şirinyer'e 90 dakika aktarma ile gelen bir yolcu için:

Otobüs ile 2.86 TL karşılığı Şirinyer'e gelen bir yolcu, İZBAN ile Menemen'e gitmek isterse; Şirinyer İstasyonu'ndan biniş yaparken aktarmayla geldiği için kartına 3.22 TL (6.08 TL - 2.86 TL = 3.22 TL) bloke konulacak. Yolcu, Menemen'de iniş yaptığında Şirinyer-Menemen arası 25 kilometreden fazla olduğu için gittiği fazla mesafe ücreti olan 0.98 TL kesilecek, 2.24 TL (3.22 TL - 0.98 TL = 2.24 TL) için blokaj kaldırılacak.

Metro ile Halkapınar'a gelen bir yolcu için:

İzmir Metro ile 2.86 TL karşılığı Halkapınar'a gelen bir yolcu, 90 dakika aktarma hakkını kullanıp İZBAN ile havalimanına gitmek isterse, Halkapınar İstasyonu'ndan biniş yaparken aktarmayla geldiği için kartına 3.85 TL (6,71 TL - 2,86 TL = 3,85 TL) bloke konulacak. Yolcu, havalimanında iniş yaptığında Halkapınar-Havalimanı arası 25 kilometreden az olduğu için herhangi bir ekstra ücret alınmayacak, inişte 3.85 TL'lik blokajı tamamen kaldırılacak."

İzmirliler Rahatsız

İzmir'de yaşayan sosyal medya kullanıcılarının bir anda ana gündem maddesi haline gelen İZBAN Artı Para sistemi, birçok İzmirli tarafından olumlu karşılanmadı. Sistemin karmaşık olduğunu söyleyen İzmirliler, yapılan blokajın biner binmez yapılması ve nereye giderseniz gidin 6.50TL gibi büyük bir paranın bloklanmasının kabul edilemez olduğunu söylediler.

Aliağa - Selçuk ile Halkapınar - Alsancak arasında yapılan yolculukların aynı seviyede ücretlendirilmesinin yanlış olduğunu söyleyen bir başka grup ise fazla ücret alınmasını anladıklarını; ancak yapılan kafa karıştırıcı sistemin, birçok olumsuzluğa yol açtığını belirttiler.