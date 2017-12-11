İzdivaç Programlarına İnternet Formülü

Türkiye’de televizyon dünyasına ve bilhassa gündüz kuşağına damgasını vuran izdivaç programları, izleyicilerden gelen yoğun tepki ve şikayetler üzerine geçen yıl nihayet yayından kaldırılmışlardı. Programların sunucuları, izdivaç formatının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) engeline takılmasıyla farklı formatlarla ekranda tutunmaya çalışsalar da izdivaç dönemlerindeki reytinglere ulaşamadılar. Ancak program sunucuları izdivaç programlarını internetten yayın yaparak geri getirmeye hazırlanıyor. Seda Sayan ve Uğur Arslan da bu geçişin öncüsü olacak gibi görünüyor.

Yıllardır çok eleştiri alsalar da ekranların en çok izlenen ve ilgi gören formatlarından olan izdivaç programları, formatın ilgi görmesiyle sayılarını da arttırmıştı. Birçok skandalın ve tuhaflıkların yaşandığı programlar artık halkı rahatsız edecek kadar göze batınca da RTÜK’e gelen şikayetler üzerine Kanal D, Show TV, Fox TV ve Star TV kanallarında yayın yapan programlar yayından kaldırıldı. Ancak sunucular tutan formattan kolay kolay vazgeçemeyecek gibi. Zira Seda Sayan ve Uğur Arslan izdivaç sonrası denedikleri yeni formattan beklediklerini alamayınca “Evleneceksen Gel” isimli izdivaç programlarını internetten yayınlama kararı aldı. İzleyicilerin bu sefer ne tepki vereceği de merak konusu. Programların internetten yayın yapmasıyla tuhaflıkların dozu da artabilir. Yakın gelecekte Türkiye’nin sosyal medya gündeminde yeniden izdivaç programlarını görmek oldukça muhtemel.

İlk kez 2007 yılında Esra Erol öncülüğünde ekranlarda yerini alan izdivaç programları, kısa sürede tüm kanallara yayıldı. Peki sizce bir yıllık aranın ardından programların internette yeniden vücut bulması kamuoyu tarafından nasıl karşılanır?