İzlanda Batan Kıtanın Son Kalıntıları Olabilir

İzlanda batan kıta olabilir teorisi, yakın zaman önce yayınlanan bir makalede ortaya atıldı. Çalışmayı yapan bilim insanları, İzlanda adasının altındaki deniz yüzeyini incelediler. Araştırma sonucunda, adanın aslında Mısır büyüklüğünde bir kıtadan arta kalanlar olduğunu belirttiler. Icelandia adı verilen kıta hakkında çalışmalar ise sürüyor.

Araştırma, İzlanda'nın altındaki kara kabuğunun normalden çok daha kalın olması sebebiyle başlamıştı. Bu durumunda neden olduğunu araştırmaya koyulan bilim insanları, bugüne kadar bilinen gerçekleri değiştirebilecek fikirler edindiklerini aktardılar. Araştırma, Kuzey Atlantik ve İzlanda bölgesinin oluşumuna dair bilinen neredeyse her şeye karşı çıkan fikirler ortaya atmış oldu.

Icelandia adı verilen kıtanın, Grönland bölgesinden İskandinavya'ya kadar uzandığını belirten bilim insanları, fikrin henüz teori aşamasında olduğunun da altını çizdiler. Geological Society of America isimli akademik dergide yayınlanan çalışmada, konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Icelandia: İzlanda Batan Kıta Parçası Olabilir

Fikri kanıtlamak adına yapılan ilk çalışmalarda, su altında normalden daha kalın bir tabaka olduğu görüldü. Live Science isimli siteye konuşan makalenin baş yazarı Gillian Foulger, şunları söyledi: "Eğer sular 600 metre kadar çekilirse, bugün gördüğümüz çok daha büyük bir adayla karşı karşıya kalabiliriz."

Daha önceki düşüncelerde, bilim insanları Kuzey Atlantik bölgesinin tamamen kuru bir yüzeyden ibaret olduğunu dile getiriyorlardı. Pangea denilen ve bütün karaların bir arada olduğu dönemde, tamamen karadan ibaret olan bu bölge, deniz sularının ulaşmasıyla okyanusun bir parçası haline gelmişti. Yaklaşık 200 milyon önce tamamen sularla kaplanan Kuzey Atlantik'te meydana gelen volkanik hareketlilik sonrasında ise İzlanda adası gün yüzüne çıkmıştı.

Foulger ise daha önce düşünülenin aksine bir akış gerçekleştiğini iddia etti. Foulger ve diğer bilim insanlarına göre deniz suları Güney ve Kuzey bölgesinden geldi. Bu sırada İzlanda bölgesi, Doğu ve Batıdan Grönland ve İskandinavya bölgesi ile bağını koruyordu. Ardından yaşanan tektonik olaylar sonrasında Batı ve Doğu bağlantıları deniz altında kalarak, İzlanda'nın ada şeklini almasını sağladılar.

Foulger'in iddialarının doğru olması için ise İzlanda bölgesinin diğerlerinden ayrı bir kıta olması gerekiyor. Böylece bağımsız hareketler sergileyebilir ve makalede iddia edildiği gibi hareketler gösterebilir.

İzlanda Kazançlı Çıkabilir

Foulger tarafından ortaya atılan iddialar doğrulanırsa, İzlanda büyük kazanımlar elde edebilir. Bölgenin kayıp bir kıta olduğunun doğrulanması ile birlikte İzlanda, yukarıdaki haritada gösterilen tüm bölgeyi kıta sahanlığı ilan edebilir. Böylece bu bölgede bulunan tüm kaynaklar üstünde hak iddiasını güçlendirebilir.

Daha önce İzlanda ve Birleşik Krallık, Cod Wars ya da Morina Savaşları olarak bilinen çatışmalar yaşamışlardı. Küçük askeri çatışmaların sebebi ise İzlanda'nın kıta sahanlığı konusundaki iddialarıydı. Birleşik Krallık, İzlanda'nın iddialarını kabul etmeyerek, balıkçılarını korumak için savaş gemileri görevlendirmişti. İzlanda ise buna karşılık olarak, sahil güvenlik gemileri ile çatışmaya girme riskini dahi göze almıştı.