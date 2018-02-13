İzlanda'da Bitcoin Madenciliğine Harcanan Elektrik Dudak Uçuklatıyor

İzlanda'nın Keflavik kasabası Bitcoin madenciliğinin merkezi haline geldi. Öyle ki, ülkede Bitcoin madenciliği için kullanılan elektrik evler için kullanılan elektriği geçecek.

Sadece 340,000 nüfusa sahip Kuzey Atlantik adası ülkesi İzlanda, elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını jeotermal, hidroelektrik ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

İzlanda’nın güneyindeki ıssız yarımadada yer alan Keflavik kenti, en büyük üç “Bitcoin çiftliğine” ev sahipliği ediyor. Depo şeklindeki binalar, 50 metrelik çitlerle korunuyor. Yarımadadaki kuvvetli ve sürekli rüzgârlar, bilgisayarları soğutması için kullanılıyor.

Enerji firması Hitaveita Sudurnesja'nın yöneticisi Johann Snorri Sigurbergsson, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bu yıl Bitcoin madenciliğinin 100 megawatt'a ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Sigurbergsson, “Dört ay önce, böyle bir talep olacağını tahmin edemedik. Bitcoin roket hızıyla artınca birçok e-posta almaya başladık" dedi. Bitcoin endüstrisinin her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade eden Sigurbergsson, madencilik faaliyetlerinin ada ülkesinde yaşayan 340 bin insanın enerji tüketimini aşarak 700 gigawatt saatin üzerine çıkacağını söyledi.

Uzun yıllar dijital bir aktivist olduktan sonra 2016 yılında Icelandic Pirate Party'den Parlemento üyesi olarak seçilen Smair McCarthy, AP'ye verdiği demeçte, "Yüzlerce megawatt elektriği varlığı olmayan ve finansal spekülasyonlar dışında kullanımı olmayan bir şey için harcıyoruz. Bu, iyi olamaz” ifadelerini kullandı.

Bitcoin madenciliğine vergi getirilmesi gerektiğini söyleyen McCarthy, Bitcoin madencilik ağının önemli bir bölümünün İzlanda'da olmasının siber saldırı riskini artırdığını sözlerine ekledi.