İzlanda, Turizm İçin Hazırladığı Videoda Zuckerberg'le Dalga Geçti

İzlanda'nın turizm videosu Zuckerberg'i hedef aldı. Mark Zuckerberg tarafından duyurulan Meta dünyasını gerçeğe dönüştüren İzlanda reklamı, Icelandverse isimli bir gerçekliği ortaya koyuyor.

Inspired by İzlanda'daki bir dahi, İzlanda'nın ne kadar harika olduğunu göstermek için Metaverse'in gerçek olmayan tarafını kullanmaya karar verdi.

Mark Zuckerberg'e benzeyen İzlandalı bir aktör, ülkesinin turizm videosunda, İzlanda'nın çarpıcı şelalelerini ve vahşi atlarını tanıttı. Ancak video, Facebook kurucusu Zuckerberg'in Metaverse'ü tanıtmasıyla benzer detaylara sahip olmasıyla dikkat çekti.

İnsanları “Icelandverse” filmini ziyaret etmeye çağıran, kısa saç kesimi ve garip vücut hareketleri olan ve videoda Zack Mossbergsson olarak tanımlanan aktör Jörundur Ragnarsson video içerisinde Zuckerberg'i taklit etti.

"Bugün nasıl bağlantı kurulacağına dair devrim niteliğinde bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. süper tuhaf olmayan dünyamız." gibi ifadeleriyle Zuckerberg'in Meta tanıtımına göndermeden bulunan Ragnarsson, aptal görünümlü kulaklıklar olmadan gelişmiş gerçeklik sunabileceklerini söylüyor.

Inspired By Iceland tarafından yayınlanan ve sosyal medyada viral hale gelen video, Icelandverse olarak adlandırılan bölgeyi tanıtıyor.

"Bağlanmak için insanlar, gerçek yosunlar var.. Göz kürenizle görebileceğiniz gökyüzü, okşayabileceğiniz volkanik kayalar, gerçekten büyük gayzerler, izleyebileceğiniz kuşlar ve yakınlarda durabileceğiniz şelaleler..." gibi ifadelerle Metaverse'in sanal dünyasına atıfta bulunuyor.

Some said an open-world experience this immersive wasn’t possible. But it’s already here. And you don’t even need silly VR headsets.



Introducing, ✨Icelandverse✨#icelandverse pic.twitter.com/b1cf1REKl9