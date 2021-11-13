İzlanda, Turizm İçin Hazırladığı Videoda Zuckerberg'le Dalga Geçti

İzlanda'nın turizm videosu Zuckerberg'i hedef aldı. Mark Zuckerberg tarafından duyurulan Meta dünyasını gerçeğe dönüştüren İzlanda reklamı, Icelandverse isimli bir gerçekliği ortaya koyuyor.

Inspired by İzlanda'daki bir dahi, İzlanda'nın ne kadar harika olduğunu göstermek için Metaverse'in gerçek olmayan tarafını kullanmaya karar verdi.

Mark Zuckerberg'e benzeyen İzlandalı bir aktör, ülkesinin turizm videosunda, İzlanda'nın çarpıcı şelalelerini ve vahşi atlarını tanıttı. Ancak video, Facebook kurucusu Zuckerberg'in Metaverse'ü tanıtmasıyla benzer detaylara sahip olmasıyla dikkat çekti.

İnsanları “Icelandverse” filmini ziyaret etmeye çağıran, kısa saç kesimi ve garip vücut hareketleri olan ve videoda Zack Mossbergsson olarak tanımlanan aktör Jörundur Ragnarsson video içerisinde Zuckerberg'i taklit etti.

"Bugün nasıl bağlantı kurulacağına dair devrim niteliğinde bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. süper tuhaf olmayan dünyamız." gibi ifadeleriyle Zuckerberg'in Meta tanıtımına göndermeden bulunan Ragnarsson, aptal görünümlü kulaklıklar olmadan gelişmiş gerçeklik sunabileceklerini söylüyor.

"Bazıları bunun mümkün olmadığını söyledi. Bazıları ulaşılmaz dedi. Onlara diyoruz ki, o zaten burada. İnsan bağlantısındaki bu çok yeni olmayan bölüme ne diyoruz? İzlanda. Açık dünya deneyimimizde her şey gerçektir ve milyonlarca yıldır böyle.”

İzlanda turizm videosu ile Zuckerberg'i taklit etti

Inspired By Iceland tarafından yayınlanan ve sosyal medyada viral hale gelen video, Icelandverse olarak adlandırılan bölgeyi tanıtıyor.

"Bağlanmak için insanlar, gerçek yosunlar var.. Göz kürenizle görebileceğiniz gökyüzü, okşayabileceğiniz volkanik kayalar, gerçekten büyük gayzerler, izleyebileceğiniz kuşlar ve yakınlarda durabileceğiniz şelaleler..." gibi ifadelerle Metaverse'in sanal dünyasına atıfta bulunuyor.

Some said an open-world experience this immersive wasn’t possible. But it’s already here. And you don’t even need silly VR headsets.



Introducing, ✨Icelandverse✨#icelandverse pic.twitter.com/b1cf1REKl9 — Inspired by Iceland (@iceland) November 11, 2021

Facebook geçen hafta adını resmen Meta olarak değiştirdi ve Zuckerberg'in geçen yaz hakkında konuşmaya başladığı, internetin Meta'nın öncülük ettiği bir Metaverse'e yeniden şekillendirdiğini gören bir konsepti yansıttı.

Temmuz ayında buna 'sosyal teknolojinin nihai ifadesi' ve 'dijital bir alanda insanlarla birlikte olabileceğiniz sanal bir ortam' adını verdi. Meta CEO'su herkesin için bulunduğu, bedensel olarak dahil edildiğimiz bir internet yaratabileceğine inanıyor.

Mesele şu ki, bu bir parodi olsa da, aslında İzlanda ülkesi için inanılmaz bir reklam anlamına geliyor. Video, görevi ülkeyi tanıtmak olan bir kuruluş tarafından yapıldığı için de bu mantıklı.