İzlemesi Zorunlu Twitch Reklamları Test Ediliyor

Dünyada en çok kullanılan canlı yayın platformlarından Twitch, kullanıcılara izlemesi zorunlu Twitch reklamları göstermeye hazırlanıyor. İzleyiciler, Twitch'in aldığı kararla beraber yayının ortasında reklam izlemek zorunda kalacak ve reklam sona erene kadar canlı yayını izlemeye devam edemeyecek. İzleyiciler tarafından yoğun tepkiye maruz kalan Twitch'in test ettiği izlemesi zorunlu reklamlarla ilgili detaylar haberimizde.

Yayının Ortasında Başlayan Twitch Reklamları Eleştiri Odağı Oldu

Twitch, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların çok fazla olumsuz tepki göstermesine neden olan bir karar aldı. Twitch tarafından alınan karar uygulamaya geçirildiğinde kullanıcıların küçük bir kısmına izlemesi zorunlu olan reklamlar gösterildi. Twitch'in şimdilik küçük bir kullanıcı kitlesinde göstermeye başladığı reklamlar kısa süre içerisinde çok sayıda Twitch izleyicisi tarafından eleştiriye maruz kaldı.

Twitch reklam izleme zorunluluğu açısından tıpkı YouTube gibi bir sisteme geçiyor. Twitch'in aldığı kararla beraber artık Twitch'in de YouTube gibi reklamverenler tarafından verilmiş reklamları göstermeye başlaması planlanıyor. Yayıncılar, Twitch'in reklamlarla ilgili düzenlemesinin neticesinde YouTube videolarına reklam alan kişiler gibi canlı yayında reklam görüntüleyen kişilerin sayesinde belirli bir miktarda ödeme alabilecek.

YouTube'un reklam sistemine geçmeyi planlayan Twitch, Twitch Prime veya Turbo abonesi olan kişilere reklam göstermeyecek. Twitch'in böylelikle insanların abonelik paketlerini satın almaya teşvik etmekte daha da başarılı olması bekleniyor. Yayıncılar ve izleyiciler tarafından fazlasıyla olumsuz karşılanan reklamların Twitch'teki tüm izleyicilere ne zaman gösterileceği ile ilgili net bir bilgi ise henüz verilmedi.