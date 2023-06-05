İzleyenlerin Rüyalarına Giren Yeni Netflix Filmi!

Netflix'teki yeni bir korku filmi izleyicileri tedirgin ediyor. Korku hayranları Tin ve Tina'yı izledikten sonra rahatsız olduklarını belirtirken, bir kişi filmin "günlerce kabus görmelerine" neden olduğunu iddia etti.

Tin ve Tina, 2013 yapımı aynı adlı kısa filmin uzun metrajlı uyarlaması ve yönetmenliğini Rubin Stein üstleniyor.

Tin ve Tina Konusu

1980'lerin başında İspanya'da geçen gerilim türündeki film, bir kadının düğün gününde düşük yapmasını konu alıyor. Doktoru tarafından çocuk sahibi olamayacağı konusunda uyarılan kadın, depresyona giriyor.

Yeni evli bir çift, katı dini öğretileri takip eden ikizler Tin ve Tina'yı evlat ediniyor. Çocuklarla birlikte eve ürkütücü bir enerji gelirken, gizemli ve şiddet dolu olaylar yaşanmaya başlıyor.

Tin ve Tina Fragman

Tin ve Tina, Milena Smit ve Jaime Lorente tarafından canlandırılırken, ikizler ise Anastasia Russo ve Carlos González Morollón tarafından canlandırılıyor.

Netflix'te gösterime giren Tin ve Tina, The Shining'deki ikizlerin ürkütücülüğünü geçerek izleyicileri dehşete düşürmüş durumda. İzleyiciler, filmi izledikten sonra günlerce kâbus gördüklerini belirtiyor.

Peki siz Tin ve Tina'yı izlediniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.