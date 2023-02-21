İzmir'de 8 Okul İçin Tahliye Kararı Alındı: Okullar ve Tahliye Tarihleri
İzmir'de riskli görülen yapıların kontrolü ve tahliyeleri yapılmaya başlandı. Şu an için 8 okul için tahliye kararı alındı. İşte okullar ve tahliye tarihleri!
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrasında dün akşam saatlerinde Hatay'da gerçekleşen 6.4'lük deprem, yaralarımızı tam anlamıyla saramadan ülkeyi tekrar sarstı. Üst üste yaşanan bu depremlerden sonra ülkenin dört bir yerinde tedbirler alınmaya başlandı.
Çeşitli illerde risk yaşanabilecek yapıların kontrolü ve tahliyeleri yapılmaya da başlandı. İzmir'de şu an yapılan kontroller sonrasında da tahliye edilen belirli okullar olduğu bilgisi paylaşıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yapılan testler sonucunda 8 okulun tahliyesine karar verildiğini açıkladı.
İzmir'deki Okullar ve Tahliye Tarihleri
Vali Köşger, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 8 okul için tahliye kararı alındığını bildirdi. Aynı zamanda okulların tahliye tarihlerini de paylaştı. Okullar ve tahliye tarihleri şu şekilde:
- Aliağa - Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi - Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne taşınacak. (22 Şubat)
- Aliağa - Hasbi Şengül İlkokulu A Blok - Hasbi Şengül İlkokuluna B Blok taşınacak. (22 Şubat)
- Çiğli - Sasalı İlkokulu / Ortaokulu - Kaklıç İlkokulu / Ortaokuluna taşınacak.
- Foça - Reha Necla Midilli Ortaokulu - Reha Necla Midilli İlkokuluna taşınacak. (22 Şubat)
- Kemalpaşa - Armutlu Ortaokulu - Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokuluna taşınacak. (22 Şubat)
- Kemalpaşa - Halilbeyli Harici Ali Katrancı İlkokulu - Aliya İzzetbegoviç Ortaokuluna taşınacak (22 Şubat)
- Kemalpaşa - Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi - İbrahim Polat Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesine taşınacak. (22 Şubat)
- Urla - Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uyguluma Okulu (1-2 Kademe) - Ayşe Haftsa Sultan Özel Eğitim Anaokuluna taşınacak. (22 Şubat)
Hatay'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kahramanmaraş depremlerinin en büyük hasar verdiği illerden biri olan Hatay, bir süredir artçı sarsıntılara maruz kalıyor. Şimdiye kadarki en büyük arçı sarsıntı, 20 Şubat 20:04 tarihinde gerçekleşti.
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