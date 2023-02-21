İzmir'de 8 Okul İçin Tahliye Kararı Alındı: Okullar ve Tahliye Tarihleri

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrasında dün akşam saatlerinde Hatay'da gerçekleşen 6.4'lük deprem, yaralarımızı tam anlamıyla saramadan ülkeyi tekrar sarstı. Üst üste yaşanan bu depremlerden sonra ülkenin dört bir yerinde tedbirler alınmaya başlandı.

Çeşitli illerde risk yaşanabilecek yapıların kontrolü ve tahliyeleri yapılmaya da başlandı. İzmir'de şu an yapılan kontroller sonrasında da tahliye edilen belirli okullar olduğu bilgisi paylaşıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yapılan testler sonucunda 8 okulun tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

İzmir'deki Okullar ve Tahliye Tarihleri

Vali Köşger, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 8 okul için tahliye kararı alındığını bildirdi. Aynı zamanda okulların tahliye tarihlerini de paylaştı. Okullar ve tahliye tarihleri şu şekilde: