İzmir'de Bu Hafta Sonu Lego Robotların Rüzgarı Esecek

Robokod İzmir Girls FLL takımını turnuva heyecanı sardı. Bu hafta sonu Fuar İzmir'de yapılacak olan First Lego Leauge (FLL) robot yarışmasında keyifli anlar yaşanacak. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, First Lego Leauge (FLL) Turnuvası çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir devlet okullarından turnuvaya iştirak eden 22 RoboKod takımından biri olan RoboKod İzmir Girls, 3 danışman öğretmeni ve yedisi kız olmak üzere toplam 10 öğrencisi ile 2 Mart Cumartesi günü, Bilim Kahramanları Buluşuyor First Lego League turnuvasına katılmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Proje kapsamındaki takımın yardımcı koçu Durmuş Karabacak yaptığı açıklamada "Bazı öğrenciler hayatlarında ilk defa lego ile tanıştılar. Turnuva hazırlık sürecinde takım üyeleri koçları ile beraber çok eğlendiler ve eğlenirken de turnuva teması olan uzay hakkında birçok yeni konuları araştırıp öğrendiler. RoboKod İzmir Girls takımı, tüm İzmirlileri kendisinin ve diğer takımların robotlarını görmeye davet ediyor." dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm, First Lego Leauge Turnuvası'nın uluslararası olduğunu ve Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen yarışmaların son ayağının İzmir'de gerçekleşeceğini söyledi. Diğer illerde birinci olan yarışmacıların İzmir'de buluşarak kazananların yurt dışına gideceğini ifade eden Büküm, "93 ülkenin katıldığı final yarışmasında ülkemizin de birincileri yer alacak. Uluslararası bir dernek olan Bilim Kahramanları Derneği bu yarışmayı düzenliyor. Bizler devlet okullarının katılımı konusunda büyük çaba gösterdik. Bilgisayar yüzü görmemiş, ekonomik durumu iyi olmayan okullardan öğrencileri seçtik ve turnuva için hazırladık. Robotik kodlamayı bırakın bilgisayarla hiç tanışmamış öğrenciler var. Ciddi bir yol aldılar ve dünya çapında düzenlenen bir turnuvaya katılacaklar. Onlar için çok önemli bir deneyim olacak. Katılan 22 okul içerisindeki bazı okullar çok sapa yerlerde, teknolojiden çok uzaklar. Bu turnuva sayesinde fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bütün öğrencilere fırsat verip yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz" dedi.

2 ve 3 Mart'ta Fuar İzmir'de gerçekleşecek olan yarışma, gün boyu sürecek. Büyük çekişmelere sahne olacak olan yarışları izlemeyi unutmayın!