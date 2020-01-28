İzmir'de Büyük Deprem Oldu! Sosyal Medya Karıştı #izmirdeprem

Manisa merkezli 5.1'lik depremin ardından operatörlerde kimi zaman kesintiler yaşanmakta. WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'da yoğun kullanımdan dolayı kesintiler yaşanıyor.

Manisa'da 5.1'lik Büyük Deprem Yaşandı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1'lik büyük bir deprem yaşandı. Vatandaşlar evlerinden koşarak uzaklaşmaya başladı. İzmir halkı başta olmak üzere çevre illerde yaşayan halk ayağa kalktı. İzmir'de binalar boşaltılıyor. Şu anda Twitter, Facebook ve Instagram'da yoğunluktan dolayı kesintiler yaşanıyor. Kullanıcılar WhatsApp açılmıyor diyerek sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmakta. Günlük bir milyara yakın aktif kullanıcı sayısına sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor.

WhatsApp'ın erişim durumunu anlık olarak görüntüleyebileceğimiz DownDetector.com verilerine göre ise kesinti halen daha devam ediyor. Uygulamayı tercih eden kullanıcı sayısı hesaba katıldığında bu gibi platformlarda yaşanan aksilikler insanları çileden çıkarmaya yetebiliyor. Öte yandan kesintinin ne zaman son bulacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

Türkcell'den açıklama geldi!

Turkcell yaptığı açıklamada "Manisa deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun" dedi.

Manisa deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun. — TURKCELL (@Turkcell) January 28, 2020

Vatandaşlar Twitter hesapları üzerinden çok korktuklarını paylaşmaktalar.

Her an tekrarlanacak hissi , tedirgin ediyor.#izmirdeprem — CeMrE (@bayku01354814) January 28, 2020

Detaylar geliyor..