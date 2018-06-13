İzmir'de Şarjda Unutulan Taşınabilir Batarya Evi Küle Çevirdi

İzmir’de evde şarj olması için prize takılı şekilde bırakılan taşınabilir batarya felakete sebep oldu. Sebebi bilinmeyen şekilde alev alanve yangın başlatan batarya, maddi hasar oluşturdu.

İzmir’in en büyük ilçelerinden Buca’ya bağlı Güven Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gülsüm Sermin Ündey’e ait iki katlı binanın giriş katında mahalleliyi tedirgin eden bir yangın çıktı. Dumanların yoğunlaşmasıyla birlikte yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiyeyle birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ihbardan kısa süre sonra yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin vatandaşları tahliye etmesiyle birlikte daha büyük bir felaketin engellendi. İtfaiye ekiplerinin olaya kısa süre içinde müdahale ettiğini söyleyen vatandaşlar, buna rağmen yangının bütün evi sardığını aktardılar.

Yangının söndürülmesinden sonra soğutma çalışmalarına geçen ve soğutma çalışmalarıyla birlikte evde incelemeler yapan itfaiye ekipleri, yangının şarj olması için prize bağlanan taşınabilir batarya sebebiyle başladığını ifade ettiler. İnceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre yangının taşınabilir bataryanın patlaması ve alev alması sonucunda çıktığı belirttiler.